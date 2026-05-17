聽新聞
0:00 / 0:00

阿根廷罕見批准陸資擴建鋰礦

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

中美關係和緩似乎外溢到其他國家，阿根廷總統米雷伊所領導的親美阿根廷政府，罕見地批准一座由陸資企業持股半數的鋰礦進行擴建。彭博報導，這對以美國川普政府關係為優先的米雷伊政府來說，實屬罕見。

報導指，米雷伊先前曾阻止大陸國企參與其他項目，這被廣泛認為是他與美國總統川普關係密切的表現。去年，川普政府向米雷伊政府提供了二百億美元的財政援助。

米雷伊政府批准陸企贛鋒鋰業集團牽頭的合資企業，與合作夥伴投資十二點四億美元，擴建位於胡胡伊省的鋰礦。合作夥伴包括在美國上市的阿根廷鋰業股份公司和阿根廷國企胡胡伊能源和礦業國家股份公司。

作為米雷伊政府目的在吸引大型投資的全面計畫「大規模投資激勵制度」（RIGI）的一部分，上述合資企業將獲得法律保障與稅收減免。贛鋒鋰業作為這一項目的最大股東，持有鋰礦百分之四十七的股權。

米雷伊 川普 阿根廷 鋰礦

延伸閱讀

川習會效應？親美阿根廷政府罕見批准陸資鋰礦項目享激勵措施

川普結束北京行 美貿易代表：大陸將採購價值逾3000億美國農產品

川普大買美龍頭企業股債 第1季敲進輝達、波音等股票

美提人道援助 古巴願評估但有疑慮

相關新聞

美對歐減軍 川普政府採新模式

美聯社十五日引述美國官員報導，五角大廈正藉由取消原定向波蘭及德國部署兵力的方式，而非撤回已駐紮在這兩國的美軍，來縮減數千名駐歐美軍。

德總理與川普通話 修補關係

德國總理梅爾茨十五日在社媒發文表示，他同日和川普通話，交談「愉快」；美國是「強大北約（ＮＡＴＯ）」的重要夥伴。紐約時報同日報導說，梅爾茨此言暗示已在通話中修補兩人關係。他四月才因指稱伊朗在美伊戰爭中羞辱美國，令川普備感憤怒。

川習會後 俄總統普亭19、20日訪陸

美國總統川普甫結束中國訪問，俄羅斯總統普亭接著到訪北京。大陸外交部昨天宣布，應大陸國家主席習近平邀請，普亭將於五月十九日至廿日對大陸進行國是訪問。克宮表示，兩人將商討雙邊關係，並就重要國際和地區問題交換意見。

日本修改安保三文件 擬不動非核三原則

日本讀賣新聞十六日報導，目標今年修改的日本「安保三文件」，根據執政黨自民黨向日本政府的提案，將不碰觸修改「不擁有、不製造、不引進」的「非核三原則」。

阿根廷罕見批准陸資擴建鋰礦

中美關係和緩似乎外溢到其他國家，阿根廷總統米雷伊所領導的親美阿根廷政府，罕見地批准一座由陸資企業持股半數的鋰礦進行擴建。彭博報導，這對以美國川普政府關係為優先的米雷伊政府來說，實屬罕見。

各國領袖爭相訪陸！達里歐形容中國崛起開啟類似「朝貢制度」新時代

有「避險基金天王」美譽的橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國作為願意為捍衛自身利益而戰的全球強權，可信度正在流失，在此同時，中國大陸持續累積財富和影響力，從根本上改變其他國家看待這兩國的方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。