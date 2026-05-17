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教宗良十四世9月訪法國 將赴聯合國教科文組織總部
梵蒂岡今天宣布，教宗良十四世將於9月25至28日訪問法國，並將拜訪位於法國首都巴黎的聯合國教科文組織（UNESCO）總部。這個組織在美國去年退出後，正面臨預算短缺。
路透社報導，良十四世（Leo XIV）是首位來自美國的教宗，祖先當中有移民至美國的法國人。這趟訪問他很可能在巴黎著名的聖母院（Notre-DameCathedral）主持彌撒。
巴黎聖母院在1991年獲得聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，2019年遭遇毀滅性大火，部分結構幾乎要坍塌；歷經5年重建後，於2024年重新開放。
本月8日就任滿1週年的良十四世，過去一段時間增加行程安排，並發表更為強硬的言論。他因為批評伊朗戰爭，引來美國總統川普（Donald Trump）不滿。
川普去年重返白宮後，決定讓美國退出聯合國教科文組織。這個機構表示，其總預算因此減少8%。
良十四世今年以來已拜訪非洲4國和摩納哥，6月預計訪問西班牙，法國行將是他今年第4趟出訪。教廷表示，詳細行程將另行公布。
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