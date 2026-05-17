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日本修改安保三文件 擬不動非核三原則

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

日本讀賣新聞十六日報導，目標今年修改的日本「安保三文件」，根據執政黨自民黨向日本政府的提案，將不碰觸修改「不擁有、不製造、不引進」的「非核三原則」。

該提案寫道，在日本的核政策上，應以美國提供的核嚇阻力為中心，進一步確保美國延伸嚇阻的可靠性。而日媒去年十一月引述執政黨相關人士報導，兼任該黨總裁（黨魁）的高市早苗已研究修改安保三文件，在自民黨和日本維新會組成的執政聯盟內，討論修改非核三原則。

該提案聚焦一旦「有事」時，讓日本國力能持續作戰的「續戰能力」，也提到日本海上自衛隊擬擁有安裝垂直發射系統（ＶＬＳ）的潛艦，可發射遠程飛彈，並應盡快研究使用「新一代動力」的核動力潛艦。而海自現役潛艦部隊均為傳統的柴電動力；另寫道隨著戰場正逐漸出現結構性的變化，今後將善用無人機及人工智慧（ＡＩ）的「新作戰方法」。

自民黨十八日將在安保調查會的幹部會議中，對該提案進行協商，並於六月上旬彙整對該提案的建議。不過，屆時應不會載明包括防衛支出的安保相關支出具體數字目標。

日媒 日本 安保 高市早苗

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