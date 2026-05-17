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德總理與川普通話 修補關係

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普（右）與德國總理梅爾茨（左）今年3月在白宮橢圓辦公室舉行雙邊會晤。歐新社資料照片
美國總統川普（右）與德國總理梅爾茨（左）今年3月在白宮橢圓辦公室舉行雙邊會晤。歐新社資料照片

德國總理梅爾茨十五日在社媒發文表示，他同日和川普通話，交談「愉快」；美國是「強大北約（ＮＡＴＯ）」的重要夥伴。紐約時報同日報導說，梅爾茨此言暗示已在通話中修補兩人關係。他四月才因指稱伊朗在美伊戰爭中羞辱美國，令川普備感憤怒。

梅爾茨在社媒Ｘ寫道，已與川普舉行良好通話。當時川普已結束「川習會」和訪中行，正在返美途中。梅爾茨說，他與川普一致認為伊朗現在必須回到談判桌，荷莫茲海峽必須開放，且德黑蘭絕不能擁核；兩人並討論如何促成烏克蘭和平，以及即將在土耳其舉行的北約峰會籌備事宜。他補充說，美、德是北約的堅實夥伴。

一位德國官員透露，這次通話由梅爾茨發起，旨在澄清其四月底關於伊朗戰爭的批評言論。這些言論似乎促使五角大廈突宣布將從三點五萬名駐德美軍官兵中撤出五千人。

白宮發言人韋爾斯十五日聲明，川、梅這次對話富有成效，美德均認為伊朗絕不能擁有威脅世界的核武、荷莫茲海峽必須完全暢通，兩人也期盼俄烏實現和平並結束無謂殺戮。

但梅爾茨發布上述貼文不久前，十五日也在德國中部市鎮烏茲堡的天主教徒集會中向一群年輕人說，由於美國「社會氛圍」突然有變且就業前景惡化，將不再建議他的子女赴美求學及就業。他還自稱非常欣賞美國，但目前對美國的欣賞「沒增加」，引發台下笑聲和掌聲。

梅爾茨未言明所謂社會氛圍為何，但提到現今接受最好教育者也很難在美求職。他出席的這場活動討論大多聚焦德國等民主國家日益流失的社會凝聚力。

日本共同社十六日報導稱，梅爾茨上述發言是批判川普政府，可能在美德關係就伊朗情勢緊張之際引發川普反彈。

伊朗 梅爾茨 川普 荷莫茲海峽 核武

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