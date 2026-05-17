美對歐減軍 川普政府採新模式

美聯社十五日引述美國官員報導，五角大廈正藉由取消原定向波蘭及德國部署兵力的方式，而非撤回已駐紮在這兩國的美軍，來縮減數千名駐歐美軍。

根據美國國防部長赫塞斯所簽的備忘錄，除了駐地在德州胡德堡的陸軍第一騎兵師第二裝甲旅「戰鬥隊」（ＣＴ），一支接受發射遠程火箭和飛彈訓練的美軍營級部隊，也取消原本即將分別向波、德兩國的部署。

美國陸軍代理參謀長拉內夫十五日出席聯邦眾議院軍委會聽證時，證實華爾街日報十三日報導五角大廈突取消向波蘭部署一支裝甲旅的計畫，但並未詳述。軍委會兩黨眾議員均批評此舉；民主黨籍眾議員柯特尼對拉內夫直言，這向外界傳遞關於總統川普對歐洲承諾「非常糟糕的訊息」。俄軍上周甫對烏發動俄烏開戰以來最致命襲擊之一。

共和黨籍眾院軍委會主席羅傑斯則說，「我們不知到底發生什麼，但我可告訴你，我們對目前討論的事不滿意，尤其在完全沒有依法與我們諮詢的情況下」。他警告，若五角大廈試圖將駐歐兵力降至最低門檻以下，國會將對此施壓。共和黨籍眾議員貝肯說，他十四日與波蘭官員對話時，對方「措手不及」，「我方對波蘭的作為令我國蒙羞」。

三位美國官員說，川普五月初已下令減少約五千名駐歐美軍，取消上述部署是遵照該命令的作為一環。德國總理梅爾茨四月批評美國被伊朗高層「羞辱」且在伊朗戰爭缺乏戰略，川普和五角大廈近幾周聲稱將從德國撤軍至少五千人。

但部分駐歐美軍人員對於川普政府將如何縮減駐軍一無所知。一位美國駐歐官員說，十一日曾召開一場會議討論取消向波蘭部署一事，但從通知到開會僅相隔廿分鐘；當時，部分部隊已派往波蘭，其他仍在美國者則在行前不久才被告知不要去機場。另一位官員說，上述「戰鬥隊」大部分裝備已運抵歐洲，目前置於港口。

美國「防務新聞」報導，該戰鬥隊一日已完成部署前準備工作，派出先遣隊並開始運出裝備。五角大廈官員說，已抵波蘭的美軍被指示「盡快」返回胡德堡。

五角大廈發言人巴爾德斯說，抽離官兵的決策過程「全面且涉及許多層次」，並非意外、臨時決定。波蘭總理圖斯克十五日說，他已獲「保證」，即該決定屬於後勤性質且不直接影響嚇阻力和波蘭安全。

一位美國官員說，隨著上述部署中止，美國在歐軍事存在將回到二○二二年俄軍全面侵烏前的水準。美國國務院軍控和國際安全次卿迪南諾稱，美國在歐減軍事宜已明文公開，但「美國不會離開」。