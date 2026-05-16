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美駐聯大使：川習會期間川普對台灣議題三緘其口 符合美戰略模糊政策
美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）15日接受福斯新聞記者麥卡勒姆訪問時說，總統川普在上周「川習會」期間，就台灣議題和美國對台軍售案， 對中國大陸國家主席習近平有話直說。
沃茲還說，「我認為總統相當清楚地表示，今後將維持現狀；每項對台軍售總被中國強烈反對」。
沃茲指稱，川普在川習會期間沒對台灣議題置評的做法，「符合我們長久以來的戰略模糊政策」；「我的意思是，有1整套的看法認為，若你基本上表明或告訴中國（兩岸衝突時）我們不會在那裡，這可能也會助長他們的氣焰；因此這是為了維護台海穩定和平」。
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