美駐聯大使：川習會期間川普對台灣議題三緘其口 符合美戰略模糊政策

德國總理梅爾茨十五日在社媒發文表示，他同日和川普通話，交談「愉快」；美國是「強大北約（ＮＡＴＯ）」的重要夥伴。紐約時報同日報導說，梅爾茨此言暗示已在通話中修補兩人關係。他四月才因指稱伊朗在美伊戰爭中羞辱美國，令川普備感憤怒。

2026-05-17 00:00