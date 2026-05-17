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民主剛果爆發伊波拉疫情 當局稱致死率可達50%

中央社／ 金夏沙16日綜合外電報導

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）衛生部長康巴今天表示，國內最新爆發的伊波拉（Ebola）病毒疫情，其病毒株致死率可達到50%，目前沒有疫苗或特定療法。

法新社報導，康巴（Samuel-Roger Kamba）於首都金夏沙召開的記者會上說道，Bundibugyo病毒株沒有疫苗，也沒有特定療法。

他還提到：「這種病毒株有著很高的致死率，可達到50%。」

民主剛果相關當局稍早指出，在國內東北部伊圖里省（Ituri）爆發的伊波拉病毒疫情，已經造成80人喪命。

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