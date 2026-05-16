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停火協議生效以來最高階 以色列軍方：空襲加薩擊斃哈瑪斯軍事首領

中央社／ 開羅16日綜合外電報導
以色列軍方今天表示，昨天對加薩發動空襲，擊斃哈瑪斯武裝支翼首領哈達德。 美聯社
以色列軍方今天表示，昨天對加薩發動空襲，擊斃哈瑪斯武裝支翼首領哈達德。 美聯社

以色列軍方今天表示，昨天對加薩發動空襲，擊斃哈瑪斯武裝支翼首領哈達德。這是自從去年10月獲美國支持、旨在停止戰鬥的停火協議生效以來，以色列殺害的最高階哈瑪斯官員。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）一位不願意具名的高層官員證實，1970年生的哈達德（Izz al-Din al-Haddad）命喪這場攻擊。哈瑪斯尚未正式宣布死訊。

哈達德、他的妻子及19歲女兒今天在加薩（Gaza）中部舉行聯合葬禮。

根據當地醫療人員，以色列昨天對加薩至少進行兩次攻擊，共造成7名巴勒斯坦人死亡，其中包括3名婦女及一名兒童。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長卡茲（Israel Katz）指出，哈達德是哈瑪斯2023年10月7日發動突襲的主謀之一。這起事件促使以色列持續進攻加薩。

以色列去年5月擊斃穆罕默德．辛瓦（MohammadSinwar）後，哈達德成為哈瑪斯在加薩的軍事首領。尼坦雅胡和卡茲表示，他必須「承擔數以千計以色列平民和士兵死亡、綁架及受傷的責任」。

哈瑪斯消息人士指出，人稱「幽靈」的哈達德曾經躲過以色列多場暗殺行動。以色列軍方表示，他是哈瑪斯資歷最久指揮官之一，從1980年代哈瑪斯初建時便開始效力，歷任多項高層職務。

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