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澤倫斯基示警！莫斯科評估從白俄羅斯攻擊北約國家

中央社／ 基輔15日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯正在評估從白俄羅斯領土對烏克蘭北部或北大西洋公約組織國家發動攻擊，試圖讓白俄進一步捲入俄烏戰爭之中。

路透社報導，澤倫斯基召集軍方及情報官員開會後，在通訊軟體Telegram發文表示：「我們持續記錄到俄羅斯試圖讓白俄羅斯更深入地捲入對烏克蘭的戰爭之中。」

他說，烏克蘭獲悉俄羅斯進一步接觸白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），意圖說服他加入「俄羅斯新的侵略行動」。

澤倫斯基表示：「俄羅斯正就從白俄羅斯領土南北兩側發動軍事行動的計畫進行考慮，要不朝烏克蘭切爾尼戈夫—基輔（Chernihiv-Kyiv）方向進攻，要不直接從白俄羅斯領土攻擊某個北大西洋公約組織（NATO）國家。」但他未提供進一步細節。

白俄南接烏克蘭，北部和西部則與北約成員國波蘭、立陶宛及拉脫維亞接壤。

對於澤倫斯基的相關說法，莫斯科及白俄沒有立即作出回應。俄羅斯將對烏克蘭的軍事計畫列為國家機密，並未對外公開。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯 北約

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