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傳美國將起訴古巴前總統卡斯楚 加強施壓共產政權

中央社／ 華盛頓/哈瓦那15日綜合外電報導
知情人士透露，美國司法部計劃20日就20年前人道救援飛機遭擊落事件對古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）提起刑事告訴。 美聯社
知情人士透露，美國司法部計劃20日就20年前人道救援飛機遭擊落事件對古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）提起刑事告訴。 美聯社

知情人士透露，美國司法部計劃20日就20年前人道救援飛機遭擊落事件對古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）提起刑事告訴。這被視為是對古巴共產政權進一步施壓。

綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，現年94歲的勞爾．卡斯楚是已故古巴前領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的胞弟。斐代爾．卡斯楚是古巴革命領袖，曾領導古巴共產政權長達數十年，長期與美國作對。

美國若將同為古巴革命偶像人物的勞爾．卡斯楚起訴，會是川普（Donald Trump）政府對古巴施壓的重大升級。川普政府形容古巴共產政權腐敗且無能，要求有所改變。

美國聯邦檢察官已檢視幾項可能對勞爾．卡斯楚起訴的內容，包括有關1996年古巴軍方擊落2架屬於在美流亡古巴人組織「救援同胞」（Brothers to theRescue）的飛機，造成4名男性死亡，其中3人為美國公民。

檢方起訴內容若獲得大陪審團批准，最快可能下週就會宣布。

古巴至今未就美國的起訴威脅做出直接回應，但古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）今天表達頑抗態度。他在金磚國家外長會議場合中說：「儘管（遭到美國）禁運、制裁及揚言動武，古巴持續在主權之路上進行其社會主義發展。」

在燃料嚴重短缺下，古巴正與數十年來最嚴重危機搏鬥。川普政府1月起對古巴進行圍堵，包括實際上造成燃料禁運、威脅採取軍事行動及加強制裁，迫使加拿大礦業公司謝里特國際（Sherritt International）等外國企業撤離。

路透社在古巴首都哈瓦那訪問幾位民眾，他們表示，美國若起訴勞爾．卡斯楚，只會使兩國的談判倒退，進一步加深雙方外交危機。

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