芬蘭總統：無人機風險外溢 歐洲需向烏克蘭學防禦

芬蘭總統史塔布近日訪問立陶宛，他接受當地媒體專訪時表示，近期烏克蘭無人機進入波羅的海領空屬戰爭外溢效應，歐洲應強化防空與現代戰力；歐俄關係難回戰前，但強調歐洲仍應參與對話，以維護自身利益。

史塔布（Alexander Stubb）14日接受立陶宛國家廣播電視台（LRT）專訪表示，領空遭侵犯當然令人擔憂，但目前造成損害有限。他強調，烏克蘭正行使自我防衛權，部分行動外溢至周邊地區，也凸顯歐洲在應對無人機威脅方面準備不足。

他形容這是一種「悖論」，歐洲面對烏克蘭無人機帶來的風險，也必須向烏克蘭學習如何防禦無人機。

據LRT報導，史塔布表示，他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）保持密切聯繫。針對無人機誤入芬蘭領空事件，澤倫斯基已說明是因GPS遭干擾所致，並表達歉意。

他呼籲外界不應責怪烏克蘭，「附帶損害確實不幸，但我們提出問題並加以處理是正確的」。

對於俄方宣稱烏克蘭可能攻擊俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的說法，史塔布在專訪中表示不願評論未經證實的情報，但強調芬蘭不會允許自身領空、海域或領土被用於攻擊行動，並相信立陶宛與波蘭立場一致。

史塔布是主張歐洲應恢復與俄羅斯對話的政治人物之一。針對LRT記者提問歐洲須設下哪些條件，史塔布表示，歐俄關係不可能回到戰前狀態。

他舉芬蘭為例子，俄烏戰爭發生後，芬蘭加入了北約，所以與俄羅斯的關係不可能恢復原狀。但他認為，與俄羅斯談的條件不外乎為結束戰爭、恢復外交關係等。

他指出，目前烏克蘭在戰事中處於相對有利位置，俄羅斯則較為弱勢，可能為談判創造條件。

根據報導，史塔布也強調歐洲自身利益，他說：「若不在談判桌上，就會成為在桌上被吃掉的對象。」至於誰來談、具體條件是什麼，史塔布認為現在還太早下定論，但他強調參與對話很重要。