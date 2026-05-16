快訊

115會考英語／打破刻板印象！考生：男生買娃娃、候選人表裡不一入題

手機被駭？長輩開啟發票兌獎APP狂跳「裝置遭破解」！內行實測揪真凶

私小戰場／私小報名爆增 家長12年多花200萬也要搶

聽新聞
0:00 / 0:00

民主剛果爆發新一波伊波拉疫情 至少80死

中央社／ 金夏沙15日綜合外電報導

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）衛生部今天表示，該國東部伊圖里省(Ituri）爆發新一波伊波拉疫情，已造成至少80人死亡。

路透社報導，衛生部長穆蘭巴（Roger KambaMulamba）在聲明中表示，昨天檢測的樣本證實在盧瓦巴拉（Rwampara）、蒙瓦盧（Mongwalu）及布尼亞（Bunia）等區，發現8例伊波拉病毒Bundibugyo型確診病例。

衛生部指出，目前已出現246例疑似病例。其中疑似為指標病例的是一名在布尼亞福音醫療中心（Evangelical Medical Centre）過世的護理師，她在發病後出現發燒、出血、嘔吐及極度虛弱等症狀。

民主剛果政府表示，已啟動公共衛生緊急行動中心，加強流行病學與實驗室監測，並已下令迅速部署應變小組。

非洲疾病管制預防中心（Africa Centres for DiseaseControl and Prevention）今天稍早表示，民主剛果伊圖里省已證實爆發伊波拉疫情，並在聲明中表示，目前正在與剛果、烏干達、南蘇丹及全球夥伴召開緊急會議，以加強跨境監測、整備及應變工作。

非洲疾病管制預防中心指出，死亡與疑似病例主要通報於蒙瓦盧與盧瓦巴拉區，實驗室證實的確診病例中通報4死。省會布尼亞也通報了疑似病例。

伊波拉疫情 疫情 剛果

延伸閱讀

剛果民主共和國爆伊波拉疫情 已釀65死

美CDC：漢他病毒對公眾風險仍低 輕症患者檢測陰性

郵輪漢他疫情引疑慮 考驗後COVID時代公衛溝通能力

漢他病毒大不同！「安地斯型」可人傳人 疾管署揭3大高風險情境

相關新聞

最高警報！WHO升級伊波拉疫情「國際緊急事件」給各國2建議

彭博報導，民主剛果與烏干達爆發伊波拉疫情，世界衛生組織（WHO）17日宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。WHO警告，這起由本迪布焦型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）引發的疫情「異常嚴峻」，目前沒有正式核准的疫苗或治療藥物，實際感染人數與傳播範圍也可能比目前通報情況更大，建議各國啟動緊急機制和邊境篩檢。

掌握馬杜洛犯罪鐵證？盟友沙柏遭遣送至美國

委內瑞拉官員表示，遭推翻的前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）密友、前工業部長沙柏（Alex Saab）今天再度...

ChatGPT能幫你理財？美伊戰爭、貿易戰下表現如何

AI真能當你的專屬理財顧問？華爾街日報實測數月，要求ChatGPT在美伊戰爭與川普貿易戰等危機中擬定策略！雖然在資產配置表現及格，但面對避險與選擇權等衍生性金融商品時，卻給出危險的擇時建議。面對市場抗通膨挑戰，其大盤投資回報與投資報酬率比較究竟成績如何？本文為讀者揭開AI理財隱藏的高風險陷阱。

撤兵倉促…美對歐減軍 川普政府採新模式

美聯社十五日引述美國官員報導，五角大廈正藉由取消原定向波蘭及德國部署兵力的方式，而非撤回已駐紮在這兩國的美軍，來縮減數千名駐歐美軍。

德總理與川普通話 修補關係

德國總理梅爾茨十五日在社媒發文表示，他同日和川普通話，交談「愉快」；美國是「強大北約（ＮＡＴＯ）」的重要夥伴。紐約時報同日報導說，梅爾茨此言暗示已在通話中修補兩人關係。他四月才因指稱伊朗在美伊戰爭中羞辱美國，令川普備感憤怒。

日本修改安保三文件 擬不動非核三原則

日本讀賣新聞十六日報導，目標今年修改的日本「安保三文件」，根據執政黨自民黨向日本政府的提案，將不碰觸修改「不擁有、不製造、不引進」的「非核三原則」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。