金磚國家外長未發布聯合聲明 凸顯美伊戰爭立場分歧

金磚國家（BRICS）成員國的高階外交官今天在新德里結束為期2天的會議後，未發表聯合聲明。主辦國印度會後僅發布1份主席聲明，凸顯成員國之間存在意見分歧。

路透報導，德黑蘭（Tehran）希望金磚國家譴責美國和以色列對伊朗發動的戰爭，並指控美國盟友阿拉伯聯合大公國直接參與針對伊朗的軍事行動。

自2月28日美伊戰爭爆發以來，伊朗已多次利用飛彈與無人機攻擊阿聯。

印度在會後聲明中表示：「部分成員國對西亞/中東地區局勢抱持不同看法」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在記者會上透露，某個金磚成員國反對聲明的部分內容，但他並未直接點名阿聯。

阿拉奇指出：「我們與那個國家並無扞格，他們也並非我們在這場戰爭裡的目標。我們只攻擊美國軍事基地與軍事設施，只是這些設施不巧位於他們的領土。」他還說，希望今年稍晚金磚峰會登場時，情勢將有所改變。

「我希望屆時我們參加峰會時，他們能夠充分理解伊朗是鄰國，我們必須共存。我們已共存很久，未來也必須繼續共存。」

阿聯外交部隨後發布聲明，堅決否認伊朗的指控及任何意圖合理化攻擊阿聯行為的說法。

代表阿聯出席金磚會議的國務部長馬拉爾（Khalifabin Shaheen Al Marar）表示，自2月28日以來，阿聯的民用與關鍵基礎設施已多次遭到伊朗的「恐怖攻擊」，德黑蘭應為相關事件負起全責。

馬拉爾指控伊朗阻礙國際海運航線，其中包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。他也強調，阿聯並未尋求其他國家的保護，也完全有能力應對所謂的「無端侵略」。

根據印度發布的聲明，金磚成員國在會議中各自表述立場，並分享多元觀點，其中包括儘早化解危機的重要性、對話與外交的價值，以及尊重國家主權與領土完整。

聲明提到，會談內容還包括維護國際法的重要性、確保國際水道海上商業安全與暢通，以及保護民用基礎設施及平民生命。

聲明指出，金磚外長們「重申加薩走廊（GazaStrip）是被占領巴勒斯坦領土不可分割的一部分」，他們也強調在巴勒斯坦自治政府（PalestinianAuthority）下統一約旦河西岸與加薩的重要性。

金磚國家成員國包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、衣索比亞、埃及、伊朗和阿聯。