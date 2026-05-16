莫迪旋風式訪阿聯2小時 敲定能源供應協議

印度總理莫迪（Narendra Modi）在前往北歐出訪期間，短暫於阿拉伯聯合大公國停留，並與該國達成幾項協議，其中最令人矚目就是與石油、液化石油氣供應相關的協議。

莫迪這次出訪，一共只在阿拉伯聯合大公國停留2.5小時，隨後就啟程前往北歐瑞典、挪威，順道訪問荷蘭、與義大利。

莫迪於短暫停留在阿拉伯聯合大公國期間，與該國簽署重要協議，內容涵蓋國防、能源、軍事等領域的合作；另外，也讓阿拉伯聯合大公國承諾，將對印度投資50億美元（約新台幣1578億元）。

中東的戰事持續延燒，在美國、以色列與伊朗僵持不下之際，全球20%石油、天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，導致能源供應出現短缺，進而影響各國民生、經濟。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指，在這樣的情況下，莫迪與阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohammedbin Zayed Al Nahyan）的會晤顯得格外重要，因為兩人深化了雙方在能源上的戰略合作。

中東戰事導致原油價格飆升，印度面臨能源短缺壓力，汽油與柴油價格隨之上漲。印度與阿聯簽署的石油合作協議，旨在因應市場價格波動及地緣政治緊張等因素，強化雙方能源供應穩定性。此舉不僅有助於確保印度取得可靠能源來源，也讓阿聯能夠擁有更穩定的原油出口市場，對雙方而言均屬雙贏。

印度和阿聯針對液化石油氣的協議，則是確保印度的液化石油氣進口來源能更為多元，進一步維持能源供應的穩定，降低能源價格對印度民眾帶來的衝擊，未來印度可以長期優先獲得阿聯供應的燃料，數量約能滿足印度國內液化石油氣需求的40%。

另外，阿聯宣布對印度投資50億美元，用來作為促進印度基礎建設發展等用途；官員告訴今日印度（India Today），這些協議說明印度和阿聯的關係，正從傳統貿易、能源領域的合作，延伸到基礎建設、國防、物流、金融等領域。

阿聯已成為印度重要經濟夥伴，雙邊貿易額近年已突破1000億美元（約新台幣3.15兆元）大關，兩國的目標是要在未來幾年內，讓雙方的貿易額提升到2000億美元（約新台幣6.31兆元）。