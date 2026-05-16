快訊

貢寮龍洞攀岩場20多歲男從10公尺高墜落！消防接力抬人搶命

對流雲系發展旺盛！中南部8縣市大雨特報

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：美軍與奈及利亞部隊聯手 殲滅IS第2號人物

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，伊斯蘭國（IS）全球第2號人物明努基（Abu-Bilal al-Minuki），已在美國與奈及利亞部隊聯合發動的一場行動中遭擊斃。（路透）
美國總統川普今天表示，伊斯蘭國（IS）全球第2號人物明努基（Abu-Bilal al-Minuki），已在美國與奈及利亞部隊聯合發動的一場行動中遭擊斃。（路透）

美國總統川普今天表示，伊斯蘭國（IS）全球第2號人物明努基（Abu-Bilal al-Minuki），已在美國與奈及利亞部隊聯合發動的一場行動中遭擊斃。

路透社與法新社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「今晚，在我的指示下，英勇的美國部隊與奈及利亞武裝部隊完美地執行一項精心策畫且極為複雜的任務，將全球最活躍的恐怖分子從戰場上剷除。」

川普寫道：「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）全球第2號人物明努基原以為自己可以藏身非洲，卻沒料到我們有消息來源持續掌握他的行蹤。」

明努基因與伊斯蘭國有掛鉤，於2023年被美國列入制裁名單。

川普表示：「他將不再能恐嚇非洲人民，也無法協助策劃針對美國人的行動。隨著他遭剷除，ISIS的全球行動已遭大大削弱。」

川普同時感謝奈及利亞政府在這次行動中的合作。

川普先前曾公開批評奈及利亞，稱當地基督徒受到迫害，但奈及利亞政府否認這說法。去年耶誕節，在川普提出相關指控後，美國襲擊奈及利亞西北部據稱為伊斯蘭主義者基地的地點。

奈及利亞 伊斯蘭國 伊拉克 ISIS 川普 非洲

延伸閱讀

中東戰爭第76天》川普稱習近平允諾不軍援伊朗 最新發展一次看

與歐洲鬧翻？官兵出發了才喊停 五角大廈突取消美軍裝甲旅部署波蘭計畫

川習閉門會開始！習近平提「修昔底德陷阱」川普讚習偉大領導人

願確保荷莫茲開放！川普揭習近平對伊朗軍援態度 但這件事難配合

相關新聞

川普：美軍與奈及利亞部隊聯手 殲滅IS第2號人物

美國總統川普今天表示，伊斯蘭國（IS）全球第2號人物明努基（Abu-Bilal al-Minuki），已在美國與奈及利亞...

美中台博弈／川普短暫沉默 圍繞「台灣」的美中博弈

對於台灣的敘述，向來是美中台之間的敏感議題；在川習會中，中國大陸國家主席習近平開宗明義地表達台灣問題如果處理不好，就會「衝突」、「碰撞」與「危險」，成為許多國際媒體的標題。 不過，隨後白宮提供的會談摘要中，並未提台灣；在天壇時，川普面對記者喊問題「是否談到台灣了？」沉默以對。川普避開在北京期間回答台灣問題，直到搭上空軍一號返美途中，川普才向媒體表示，他與習近平「談了很多關於台灣的事」；究竟川普對習近平強勢開場白如何回應？將是媒體追逐的焦點。

俄發射逾1500架無人機襲烏 開戰後最大規模

俄羅斯過去兩天對烏克蘭發動自二○二二年二月開戰以來最大規模的空襲，包含首都基輔市等城市遭攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基在社媒Ｘ發文指稱，自十三至十四日，俄國共發射一五六七架無人機。

美提人道援助 古巴願評估但有疑慮

美國正對古巴實施石油封鎖和癱瘓當地公共服務，華府上周提出一億美元人道援助計畫。古巴十四日說，將考慮美方此一提議，但仍對美國總統川普的動機有疑慮。

CIA局長赴古巴 談美古安全合作

美國中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫十四日飛抵哈瓦那，與古巴內政部長和情報部門負責人罕見舉行會談。而古巴正面臨嚴重的燃料短缺和日益高漲的街頭抗議活動。

剛果民主共和國爆伊波拉疫情 已釀65死

美聯社報導，非洲最高公共衛生機構已證實，剛果民主共和國伊圖里省（Ituri）爆發新一波伊波拉疫情。非洲疾病預防控制中心15日發表聲明表示，這波新疫情已記錄到246個疑似病例，其中65人死亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。