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川普：美軍與奈及利亞部隊聯手 殲滅IS第2號人物
美國總統川普今天表示，伊斯蘭國（IS）全球第2號人物明努基（Abu-Bilal al-Minuki），已在美國與奈及利亞部隊聯合發動的一場行動中遭擊斃。
路透社與法新社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「今晚，在我的指示下，英勇的美國部隊與奈及利亞武裝部隊完美地執行一項精心策畫且極為複雜的任務，將全球最活躍的恐怖分子從戰場上剷除。」
川普寫道：「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）全球第2號人物明努基原以為自己可以藏身非洲，卻沒料到我們有消息來源持續掌握他的行蹤。」
明努基因與伊斯蘭國有掛鉤，於2023年被美國列入制裁名單。
川普表示：「他將不再能恐嚇非洲人民，也無法協助策劃針對美國人的行動。隨著他遭剷除，ISIS的全球行動已遭大大削弱。」
川普同時感謝奈及利亞政府在這次行動中的合作。
川普先前曾公開批評奈及利亞，稱當地基督徒受到迫害，但奈及利亞政府否認這說法。去年耶誕節，在川普提出相關指控後，美國襲擊奈及利亞西北部據稱為伊斯蘭主義者基地的地點。
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