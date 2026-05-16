無人機疑入芬蘭領空 赫爾辛基機場停飛戰備升級

芬蘭烏西馬（Uusimaa）地區包含首都赫爾辛基在內，於15日凌晨突發安全警報。因盟國情報顯示，可能有一架攜帶重型爆炸物的烏克蘭無人機誤入領空，政府緊急發布危險警報，要求境內近180萬名居民待在室內避難，赫爾辛基萬塔機場也一度暫停航班起降。

據國家廣播YLE報導，國防部在發布3小時後，最終確認並無任何無人機進入芬蘭領空，空中危機已順利解除。

空軍指揮官赫拉寧（Timo Herranen）在記者會上指出，芬蘭15日凌晨1時左右接獲盟友情報，一架攜帶重型爆炸物的大型烏克蘭無人機正朝芬蘭飛來，距離約500公里。預測可能誤入的區域在赫爾辛基到波爾沃（Porvoo）一帶，波爾沃正是煉油廠所在地。

軍方隨即提升戰備，緊急出動F/A-18大黃蜂戰機在赫爾辛基（Helsinki）上空及沿岸巡邏，海軍艦艇與直升機也全面戒備。內政部救援局於凌晨3時49分發布警報，萬塔（Helsinki-Vantaa）機場暫停航班起降，芬蘭灣航運也配合改道。

直到上午7時6分，當局確認威脅解除，才陸續取消管制措施。

雖然軍方強調發出警報是基於安全防範、並非過度反應，但深夜警報仍對赫爾辛基的社會運作造成不小衝擊。由於112緊急通報App出現技術故障，導致解除警報的通知延誤，許多民眾第一時間只能透過WhatsApp、抖音等社群媒體或親友轉告才得知消息。

交通與醫療系統也受到波及，萬塔機場的航班延誤數量一度高居全球第一；赫爾辛基大學醫院（HUS）因將出勤決定交由護理人員自行評估，部分護理師因遵守居家避難指示而取消排班，導致手術與診療被迫延誤。市府雖於清晨通知學校老師，但許多家長直到將近8時才陸續收到校務系統通知確認學生是否到校，被外界批評通報速度過慢。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在社群平台X上表示，芬蘭並未面臨直接的軍事威脅，並透露已與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）取得聯繫。盛讚無人機警報，相關單位反應非常迅速，展現了軍方與政府早有準備的應變能力。

總理奧爾波（Petteri Orpo）在下午的記者會上坦言，這次的通報機制確實有改善空間，未來將加速推動簡訊式緊急警報系統。

他並拒絕「過度反應」的質疑，直言：「如果有明確風險，一架攜帶彈頭的無人機可能進入芬蘭人口最密集的地區，我不認為提高戒備是反應過度。」他反問記者：「如果我們沒有發出警報，而真的發生了什麼事呢？」

由於鄰國拉脫維亞日前才因無人機事件引發政治風暴、導致政府倒閣，這起事件也讓芬蘭政界備感壓力、不敢掉以輕心。

今年春季以來，已有數架烏克蘭無人機意外墜落芬蘭東南部，讓軍方在面對這次大型無人機預警時，選擇採取最高規格的預防措施。