丹麥組閣破歷史紀錄 哥本哈根民主高峰會另類焦點

丹麥在3月24日大選後組閣時間超過42天，突破丹麥政治歷史紀錄，組閣不成導致未來外交內政工作的政策不確定，影響層面甚大，成為哥本哈根民主高峰會上的另類焦點。

每年哥本哈根民主高峰會都會邀請時任的丹麥總理出席，今年在12日舉行時也不例外，只不過，今年佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）以「代理總理」（Acting Prime Minister）的身分出席。

主辦單位「民主聯盟基金會」（Alliance ofDemocracies） 的主席，也是前丹麥總理溫和黨籍（Moderate Party）的拉斯穆森（Anders FoghRasmussen）在與佛瑞德里克森對談時，開玩笑地說：「歡迎總理，但其實您是代理總理。」遭到佛瑞德里克森反擊說：「還不是拜您的黨所賜。」惹來全場的哄堂大笑與掌聲。

丹麥遲遲沒有新政府出現也讓格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）感到困擾，他在民主高峰會上受訪時表示，沒有新政府的丹麥讓與美國的三方工作小組談判變得更複雜，畢竟面對外交事務與國防時，格陵蘭必須跟丹麥王國合作，他希望丹麥盡快完成組閣，但他認為丹麥各黨對於格陵蘭議題有相當共識。

組閣失敗除了檯面上受關注以外，在檯面下，一位不具名的丹麥非營利組織工作者對中央社表示，新政府的移民與援外政策將會對他的工作產生很大影響，他當然希望盡快組成新政府，讓他的工作有比較明確的方向。

而組閣不成對台灣也造成影響，在峰會現場，駐丹麥代表鄭榮俊對中央社表示，雖然台灣方面已經針對丹麥錯誤註記台人國籍做出初步反制措施，取消在台丹麥外交人員部分特權，但相關交涉還是得等到丹麥新政府上台，外交部長人選確定之後才能開始進行。

雖然丹麥國會裡有12個黨，在內政事務上各有立場，但在面對國家威脅都能槍口一致對外。如同拉斯穆森在峰會對談中說，雖然跟佛瑞德里克森兩人在政治上理念不同，但在安全議題、外交議題、國防議題方面，佛瑞德里克森從來沒有做過一件事、說過一句話讓他感到不認同。

目前組閣任務落到自由黨（Venstre）黨魁波爾森（Troels Lund Poulsen）手上，他期許能在2週內完成組閣，但丹麥媒體不看好，預測成功機率不大，佛瑞德里克森可能會重拾組閣任務。丹麥國家廣播公司（DR）分析，就算他成功組成更廣義的中間偏右政府，很難想像票數最多、已任2屆總理的佛瑞德里克森不會繼續擔任總理職務。

掌握國會關鍵少數，退出政黨協商造成佛瑞德里克森放棄組閣的拉爾斯‧拉斯穆森（Lars LøkkeRasmussen）則受到丹麥最大報政治報（Politiken）責任總編輯延森（Christian Jensen）撰文，強烈批評他為了出任總理的一己私利破壞政黨協商，綁架整個國家。

北歐各國國會多為多黨共同執政，傳統上分為左翼與右翼兩大集團，但近年來因為在經濟、移民等政策上意見分歧，加上極右政黨興起、世界局勢變化等因素，執政集團的政治光譜比傳統定義更廣，需要協調的事務更加複雜。例如，瑞典在2018年的大選後就花了134天才完成組閣。

丹麥在2022年大選後，花了42天組閣，佛瑞德里克森領導的左翼社會民主黨（Social DemocraticParty）1871年創黨以來破天荒首度跟右翼政黨共組「廣泛中間派」政府。

拉斯穆森在峰會對談的最後，安慰佛瑞德里克森，比利時在2010年大選後花了541天，荷蘭則是花了299天才完成組閣，「妳還有時間」。