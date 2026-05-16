俄發射逾1500架無人機襲烏 開戰後最大規模

俄羅斯過去兩天對烏克蘭發動自二○二二年二月開戰以來最大規模的空襲，包含首都基輔市等城市遭攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基在社媒Ｘ發文指稱，自十三至十四日，俄國共發射一五六七架無人機。

澤倫斯基在上述發文中寫道，這絕不是那些認為戰爭即將結束的人，會做出的行為。俄國總統普亭九日在二戰納粹德國向蘇聯投降的「勝利日」表示，「我認為（俄烏戰爭）正走向終結」。

澤倫斯基也寫道，重要的是烏克蘭合作夥伴不對俄國這次的空襲保持沉默，「繼續支持保護我們的領空也同樣重要」。

澤倫斯基還寫道，基輔是夜間空襲的主要目標，基輔市及周邊的基輔州共廿處受損；這代表俄國在規避其所受的全球制裁下，仍正進口生產飛彈所需的零組件、資源及設備；停止俄國規避制裁的密謀，對烏克蘭所有夥伴必須是真正的優先事項。

烏克蘭內政部長克利孟科說，空襲共造成廿四人喪生、四十八人受傷，包括三名幼童。

基輔的防空警報響徹整座城市，震耳欲聾的爆炸聲和天空中的閃光持續幾小時，市民紛紛湧入地鐵站內避難。俄烏已鏖戰四年多，共已釀成數十萬人罹難，並摧毀烏克蘭大片地區。數十名緊急救援人員正在一棟遭俄羅斯無人機襲擊的九層樓建築物現場切割混凝土。

俄國中部利珊市一座煉油廠十五日則遭烏克蘭無人機攻擊報復。俄國上次對烏克蘭發動的最大規模空襲是自三月廿三日晚間至翌日晚間，包含無人機及飛彈，共發射近一千架（枚）。

另外，俄烏十五日各自交換二○五名戰俘，即共四一○名。五月稍早在美國總統川普居間下，俄烏達成停火協議，互換戰俘為協議內容之一。