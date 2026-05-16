美提人道援助 古巴願評估但有疑慮

美國正對古巴實施石油封鎖和癱瘓當地公共服務，華府上周提出一億美元人道援助計畫。古巴十四日說，將考慮美方此一提議，但仍對美國總統川普的動機有疑慮。

古巴外長羅德里格斯說，古巴政府願審慎考慮上述提議，但此一援助計畫不應附帶任何政治條件。羅德里格斯在社媒發文表示，「我們希望這項援助不會摻雜任何政治操縱，也不要有人企圖利用古巴人民的苦難」。

美國國務院上周說，已私下向古巴提出一億美元援助計畫，並提供免費又快的衛星網路，但條件是古巴政府須同意實施「實質改革」。羅德里格斯原本否認國務院曾提出上述援助計畫，並批評「子虛烏有」。川普政府十三日則再次聲明，重申援助計畫的提議。

川普一月揚言，凡供應古巴燃料的國家，美國將對其加徵關稅，古巴盟友墨西哥和委內瑞拉因此中斷對古巴供油，造成古巴燃料及電力嚴重短缺，人民生活條件急劇惡化。川普政府並批評古巴共產黨政府腐敗無能。

古巴總統狄亞士─卡奈說，若這筆援助符合國際人道標準，古巴政府願意接受。不過，狄亞士─卡奈也批評美方提議「前後矛盾」，若華府真心協助古巴，最有效的方式應是解除經濟制裁。狄亞士─卡奈還說，若古巴接受這筆援助，將優先用於燃料、食物與藥品。

另外，美國國務院十四日也表示，美方將透過聯合國管道，加碼提供十八億美元的人道援助，但受惠對象必須符合川普政府的外交政策利益。

美國去年十二月已宣布一項廿億美元援助款，這次加碼十八億美元，並將提高金援的使用效率與問責。

美國務院負責外交援助、人道事務和宗教自由的國務次卿呂因說，美國九成二的外援，流向「高度優先」國家，而聯合國人道事務協調廳（ＯＣＨＡ）將最亟需援助的國家列為高度優先。