CIA局長赴古巴 談美古安全合作

美國中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫十四日飛抵哈瓦那，與古巴內政部長和情報部門負責人罕見舉行會談。而古巴正面臨嚴重的燃料短缺和日益高漲的街頭抗議活動。

古巴政府指稱，這次會談應美方要求舉行。一位ＣＩＡ官員說，拉特克利夫表明，若古巴要在經濟和安全議題上和美國合作，就必須做出根本性改變。拉特克利夫也提到，穩定古巴經濟以及和川普政府接觸的窗口期十分有限。

該官員指出，拉特克利夫提醒古方，必須認真對待美國總統川普的立場，並以一月美軍突襲抓捕委內瑞拉強人馬杜洛為例。根據ＣＩＡ發布的照片，美古官員隔著一張白色長桌對坐，桌上點綴紅玫瑰和滿天星花束。

古巴政府透過官媒「古巴辯論」聲明，古美雙方強調，為了兩國安全及區域與國際安全，有意發展執法機構間的合作。

一月川普宣布古巴對美國國安構成「不尋常且極其嚴重威脅」，並動用緊急權力加大對哈瓦那的施壓力道。之後川普屢屢放話稱，在他清剿西半球敵對政權的行動中，下一個將輪到古巴。

古方表示，十四日向美方代表團提供相關資訊，證明古巴不對美國國安構成威脅；沒理由將古巴列入美國的支持恐怖主義國家名單；古巴島上也沒有外國軍事基地；古巴也「不支持、不資助，也不允許恐怖主義或極端組織存在」。古巴上述說法雖未明言，但應是指俄羅斯或中國大陸的基地。

古巴政府十三日才宣布全國維持供電所需的燃料油和柴油已告罄。大範圍停電在哈瓦那引發示威潮，民眾對連日斷電和每況愈下的生活條件怒火高漲。

古巴總統狄亞士─卡奈十三日在社媒Ｘ寫道，古巴電網惡化的根源就是「美國實施的種族滅絕式能源封鎖」。

十四日與會的古巴高官包括古巴內政部長卡薩斯，還有綽號「螃蟹」的卡斯楚家族第三代核心人物小勞爾．卡斯楚。小勞爾．卡斯楚是年逾九旬的古巴領袖勞爾．卡斯楚孫子。

近七○年來古巴共產政權始終以對抗美國為傲，並表明不會就改變一黨制的政治體制和外國進行任何談判。狄亞士─卡奈一月就表明，投降不是古巴的選項。

美國國務卿魯比歐本周在接受福斯新聞訪問時表示，「只要古巴現在掌權的這批人還在台上，古巴經濟就不可能有所改變；必須換人，這批人已證明他們的無能。我希望自己判斷有誤，我們會給他們機會，但我不認為將有什麼改變」。