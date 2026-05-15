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剛果民主共和國爆伊波拉疫情 已釀65死

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
美國疾病防治中心提供電子顯微鏡下的伊波拉病毒影像。美聯社
美國疾病防治中心提供電子顯微鏡下的伊波拉病毒影像。美聯社

美聯社報導，非洲最高公共衛生機構已證實，剛果民主共和國伊圖里省（Ituri）爆發新一波伊波拉疫情。非洲疾病預防控制中心15日發表聲明表示，這波新疫情已記錄到246個疑似病例，其中65人死亡。

上述疑似病例主要出現在剛果民主共和國東部偏遠地區，距離該國首都金夏沙超過1,000公里。一開始通報的死亡人數中，僅4名為確診病例，直到大量疑似病例出現後，這波新疫情才得到證實。

非洲疾控中心表示，當局憂心，是受病毒影響的地區鄰近烏干達和南蘇丹，恐讓疫情進一步擴散。過去一年，當地武裝團體攻擊已造成數十人死亡、數千人流離失所，加上非洲疾控中心提到的接觸者名單漏洞，都讓地方當局想要盡快尋找可能接觸病毒的人員。

非洲疾控中心聲明，目前正與剛果當局和其盟國合作，尋求「快速、協調的應對行動」。 該中心於15日召集剛果、烏干達和南蘇丹的衛生單位，加上包含聯合國與其他國家等關鍵合作夥伴，舉行緊急協調會議。

剛果民主共和國是非洲第二大國家，由於道路狀況不佳和幅員廣大，疫情爆發時經常面臨物流運輸挑戰。去年長達三個月的疫情期間，世界衛生組織運送疫苗便面臨重大挑戰。資金也是難題，去年疫情期間，衛生官員曾擔心防疫工作會受美國削減援助資金影響。美國此前曾支持剛果對抗伊波拉行動，2021年美國國際開發署（USAID）曾提供1,150萬美元，資助整個非洲的防疫工作。

本次疫情是1976年伊波拉首次在剛果出現後，第17次於該國爆發。五個月前，剛果上一波伊波拉疫情才在12月宣告結束，造成43人死亡。更早之前，2022年發生在剛果西北部赤道省（Equateur）的疫情造成6人死亡。此外，2018至2020年剛果東部也爆發疫情，並造成1,000多人死亡。該次疫情也是繼2014至2016年西非國家（包含幾內亞、獅子山和賴比瑞亞）疫情造成 11,000 多人死亡之後，死亡人數最多的一次。

伊波拉病毒具高度傳染性，可由野生動物傳染給人類，再透過接觸受感染者的體液（如嘔吐物、血液或精液），或是接觸遭體液汙染的表面和材料（如床上用品和衣物）以人傳人方式傳播，雖罕見但嚴重且致命，症狀包括發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉疼痛，有時還會發生體內外出血。

該病毒最早於1976年，在現今剛果境內的伊波拉河附近出現。首次疫情則發生在非洲中部靠近熱帶雨林的偏遠村莊。

疫情 剛果 非洲

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