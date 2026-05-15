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烏克蘭歐洲盟友與數國將加入特別法庭 審理俄國侵略

中央社／ 史特拉斯堡15日綜合外電報導

歐洲34國、澳洲、哥斯大黎加與歐洲聯盟（EU）今天表示將一同加入未來針對烏克蘭設立的特別法庭，審理俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）去年與歐洲理事會（Council of Europe）簽署協議，旨在成立一個法律實體追究俄羅斯2022年侵略烏克蘭構成的「侵略罪」。

歐洲理事會發布聲明說，由該理事會46國外交部長組成的部長會議（Council of Ministers）開會通過一項決議案，為未來的特別法庭奠基。

根據聲明，歐洲理事會34個成員國、歐盟、澳洲及哥斯大黎加已「表明有意」加入創立這個特別法庭的協議。歐洲理事會旨在保障歐洲人權和法治。

歐洲理事會秘書長柏塞茲（Alain Berset）表示：「追究俄羅斯侵略行徑的時刻即將到來。這個特別法庭象徵正義與希望。現在需要採取具體行動兌現這項政治承諾，確保法庭運作和經費到位。」

歐洲理事會成員包含歐盟27個成員國、土耳其和烏克蘭等非歐盟的歐陸國家，以及英國。

該理事會有12個成員國尚未加入這項特別法庭協議，包含匈牙利、斯洛伐克、保加利亞和馬爾他等歐盟成員國。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，歐洲理事會同年3月14日起一連2天在法國史特拉斯堡召開國會議員大會（PACE），針對俄羅斯侵略烏克蘭嚴重違反人權一事展開討論，並以216票同意、0票反對、3票棄權通過開除俄羅斯會籍的決議案，大會一致認為俄國不能續留該組織。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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