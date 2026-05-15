川普稱已與金正恩溝通 兩人關係「非常好」：他一直很尊重美國

美國CNN報導，美國總統川普15日表示，他已與北韓領導人金正恩溝通，兩人關係「非常好」。

川普搭乘總統專機空軍一號離開中國大陸時，在機上告訴記者：「你知道的，我和金正恩關係相當好，互動很低調。」

川普被問及與金正恩是否有過任何溝通，他回答「有」。記者進一步追問兩人進行過幾次對話，川普回答說：「這不重要，我不會告訴你們這件事。」

川普說：「金正恩一直很尊重我們的國家。我希望他保持尊重。他一直對我們國家很尊重。」

川普告訴記者，他訪問北京期間，與中國大陸國家主席習近平討論過北韓。

金正恩先前曾說，美國與伊朗的戰爭證明，北韓保留核武是正確決定，並在一次演說中指控美方是「國家贊助恐怖主義和侵略行為」，但他在那場演說沒提及伊朗。