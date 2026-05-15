快訊

川普稱與習近平「非常詳細」討論台灣 拒答兩岸衝突時是否保台

奶瓶刷造型登場！孫燕姿脫口「大家都變了」 哽咽告白逼哭4萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱已與金正恩溝通 兩人關係「非常好」：他一直很尊重美國

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（左）第一任期期間於2019年6月與北韓領導人金正恩（右）在板門店非軍事區北韓一側會面。美聯社
美國總統川普（左）第一任期期間於2019年6月與北韓領導人金正恩（右）在板門店非軍事區北韓一側會面。美聯社

美國CNN報導，美國總統川普15日表示，他已與北韓領導人金正恩溝通，兩人關係「非常好」。

川普搭乘總統專機空軍一號離開中國大陸時，在機上告訴記者：「你知道的，我和金正恩關係相當好，互動很低調。」

川普被問及與金正恩是否有過任何溝通，他回答「有」。記者進一步追問兩人進行過幾次對話，川普回答說：「這不重要，我不會告訴你們這件事。」

川普說：「金正恩一直很尊重我們的國家。我希望他保持尊重。他一直對我們國家很尊重。」

川普告訴記者，他訪問北京期間，與中國大陸國家主席習近平討論過北韓。

金正恩先前曾說，美國與伊朗的戰爭證明，北韓保留核武是正確決定，並在一次演說中指控美方是「國家贊助恐怖主義和侵略行為」，但他在那場演說沒提及伊朗。

金正恩 北韓 川普 北京 美國 習近平 核武

延伸閱讀

川普結束訪中返美！稱達成「非常棒」協議 盼習9月訪白宮留深刻印象

川普透露將和習近平談對台軍售 卓揆：在互信基礎上推進合作

川普稱和習近平談對台軍售 「很快會做出決定」

川習閉門會開始！習近平提「修昔底德陷阱」川普讚習偉大領導人

相關新聞

川普稱已與金正恩溝通 兩人關係「非常好」：他一直很尊重美國

美國CNN報導，美國總統川普15日表示，他已與北韓領導人金正恩溝通，兩人關係「非常好」。

高市早苗19、20日訪韓 於李在明故鄉安東會面

日本首相高市早苗應韓國總統李在明邀請，將於19、20日訪問韓國慶尚北道安東，也是李在明的故鄉。青瓦台今天表示，雙方將廣泛...

俄開戰後最猛空襲！1567架無人機攻烏 北約為何緊張

烏克蘭官員14日表示，俄羅斯在過去兩天內對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空中攻擊，以數以百計架無人機狂轟首都基輔及其他城市。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯已發射了1567架無人機，這兩天內至少有15名平民喪生。俄軍攻擊目標刻意鎖定與北約國家接壤的地區，波蘭緊急出動戰機攔截。這波攻擊一直持續到入夜，目前更已部署飛彈進行攻擊。

教宗譴責歐洲軍費飆升至8640億 不認同精英階層1行為

教宗良十三世13日譴責歐洲軍費開支不斷增長。去年，在美國總統川普的壓力下，歐洲軍費開支創下冷戰結束以來的最高水準。教宗稱此舉背叛了外交。據斯德哥爾摩國際和平研究所稱，在俄烏戰爭持續以及歐洲北約成員國重新武裝的背景下，到2025年，整個歐洲大陸的軍事開支將增加14%，達到8640億美元。

中日關係惡化之後 首見日本閣員短暫訪中

日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志昨晚啟程飛往上海，以出席今天召開的亞太經濟合作會議（亞太經合會，APEC）的部長級會議。這...

川習會日本也緊張！日方憂「不知川普會說什麼」高市急謀通話

共同社報導，美國總統川普與中國國家主席習近平14日舉行峰會，日本政府正密切關注後續發展，首相高市早苗則尋求與川普舉行電話會談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。