主導者換人當？英專家談川習會歷史意義 國際秩序走向由大陸制約

美國總統川普在訪中期間，獲得他渴望的盛大排場，但未能獲得足夠協助，以因應伊朗戰爭帶來的混亂局勢，以及美國國內艱困的政治環境。但對某些人而言，這場峰會展現的友善場面與穩定氛圍，或許是此行最大成果。

2026-05-15 19:16