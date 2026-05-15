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台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

主導者換人當？英專家談川習會歷史意義 國際秩序走向由大陸制約

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
中國大陸主席習近平（右）和美國總統川普（左）15日在北京中南海合影。新華社
中國大陸主席習近平（右）和美國總統川普（左）15日在北京中南海合影。新華社

英國外交政策智庫「英國皇家國際事務研究所」資深研究員金奇（James Kynge）告訴英國天空新聞主持人瑪麗．奧羅拉（Mhari Aurora），他認為這次川習會具有歷史意義。他說，這代表「世界運作方式改變」，世界可能正在走向由中國大陸主導的國際秩序。

金奇說：「我們很可能正在步入一個由中國而非美國主導及制約的全球秩序。雖然美國仍是西方國家領袖，但世界上有一大部分地區不屬於西方。對於這些地區的國家而言，在貿易、投資和基礎建設方面，中國的重要性遠大於美國。」

天空新聞也指出，正如先前報導，就連美國總統川普本人，現在也發現不得不依賴中國大陸協助，尋求結束與伊朗的戰爭。

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