菲律賓參議院槍響事件 防長：軍中未現顛覆威脅

菲律賓參議院日前發生槍響事件，涉案雙方同為政府執法人員，外界關注軍警體系是否可能受到政治局勢影響。菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，軍中未出現顛覆威脅。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天出席陸軍活動時接受菲媒提問時回應，雖然鳴槍事件可能影響菲律賓的整體穩定氛圍，但並未影響國防部與軍隊的專業態度。

他強調，菲律賓軍人已從往年不當介入政治的歷史中學到教訓。

自1986年以來，菲律賓發生過2次「人民力量」革命，其中一次導致現任總統小馬可仕的父親老馬可仕倒台，另外還有10多次流產軍變事件，軍變話題迄今在菲律賓依然敏感。

參議院13日晚間傳出至少10聲槍響，參議院警衛長阿普拉斯卡（Ma. O. Aplasca）在電視台訪問中承認，自己先向參議院附近的調查局探員鳴槍示警，調查局探員隨後也鳴槍回應。

阿普拉斯卡表示，案發當晚他察覺到「針對參議院的威脅」，於是到場查看，與對方交談後朝上方鳴槍，強調此舉符合「交火規則」。

當時，遭國際刑事法院（ICC）通緝的參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）正在參議院內尋求庇護，而包括調查局在內的政府執法部門，則被認為可能配合ICC逮捕德拉羅沙，雙方發生對峙。

德拉羅沙在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內擔任警察總長，被ICC列為血腥掃毒戰的「間接共犯」。鳴槍事件次日凌晨，他據信搭乘另一名參議員的車離開參議院，目前行蹤不明。

另一方面，阿普拉斯卡今天接受DZRH電台訪問時表示，參議院監視器錄影中查無雙方鳴槍的影像，但菲律賓內政部表示調查人員正設法「救回」記憶卡內的資料。

根據菲律賓GMA新聞網報導，阿普拉斯卡是在德拉羅沙的提名下，接任參議院警衛長一職，兩人早年在菲律賓軍校曾是同窗。

菲律賓監察專員芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）今天下令對阿普拉斯卡實施6個月停職停薪的「預防性」停職處分，以配合調查。