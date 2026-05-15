路透社：英外交大臣古柏6月2日訪中 將與王毅會面

路透社今天引述消息報導，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）將於6月2日至3日訪問中國，預計在北京與中國外交部長王毅會面，之後到深圳與商界會面。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今年1月訪問中國，當時中國官媒表示，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。中國也同意解除對英國國會7名議員的制裁。

報導說，不過，今年3月英國政府以國家安全風險為由，否決中國的明陽智慧能源集團在英國設立當地最大風力渦輪機製造廠的計畫，令中國不滿。一名英國官員表示，為確保古柏按計畫訪中，英方事前就此事與中方溝通。

英國政府今年1月批准中國在倫敦市中心興建新「巨型使館」的計畫。報導指出，中英雙方官員均表示，正密切關注英國高等法院預計於6月或7月對此建案的審查結果。若計畫被叫停，中國可能會採取報復行動。