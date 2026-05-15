快訊

拚生意不忘祭五臟廟！黃仁勳北京美食清單曝光 一喝「豆汁兒」秒喊：什麼東西

集氣！温嵐驚傳「敗血性休克」 進加護病房最新狀況曝光

直播／台灣成美中關係最危險變數？ 國際專家解析大國博弈策略

聽新聞
0:00 / 0:00

路透社：英外交大臣古柏6月2日訪中 將與王毅會面

中央社／ 台北15日電
英國外交大臣古柏。圖／路透社
英國外交大臣古柏。圖／路透社

路透社今天引述消息報導，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）將於6月2日至3日訪問中國，預計在北京與中國外交部長王毅會面，之後到深圳與商界會面。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今年1月訪問中國，當時中國官媒表示，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。中國也同意解除對英國國會7名議員的制裁。

報導說，不過，今年3月英國政府以國家安全風險為由，否決中國的明陽智慧能源集團在英國設立當地最大風力渦輪機製造廠的計畫，令中國不滿。一名英國官員表示，為確保古柏按計畫訪中，英方事前就此事與中方溝通。

英國政府今年1月批准中國在倫敦市中心興建新「巨型使館」的計畫。報導指出，中英雙方官員均表示，正密切關注英國高等法院預計於6月或7月對此建案的審查結果。若計畫被叫停，中國可能會採取報復行動。

英國 王毅

延伸閱讀

川習會剛落幕普亭傳20日訪中！北京罕見半年內接待安理會4強領袖

英國衛生大臣請辭 稱對首相領導失信心：已無法帶領工黨投入大選

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川習會登場「影子協議」聚焦 經濟學人：台灣議題 北京要讓美方做出讓步

相關新聞

高市早苗19、20日訪韓 於李在明故鄉安東會面

日本首相高市早苗應韓國總統李在明邀請，將於19、20日訪問韓國慶尚北道安東，也是李在明的故鄉。青瓦台今天表示，雙方將廣泛...

俄開戰後最猛空襲！1567架無人機攻烏 北約為何緊張

烏克蘭官員14日表示，俄羅斯在過去兩天內對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空中攻擊，以數以百計架無人機狂轟首都基輔及其他城市。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯已發射了1567架無人機，這兩天內至少有15名平民喪生。俄軍攻擊目標刻意鎖定與北約國家接壤的地區，波蘭緊急出動戰機攔截。這波攻擊一直持續到入夜，目前更已部署飛彈進行攻擊。

教宗譴責歐洲軍費飆升至8640億 不認同精英階層1行為

教宗良十三世13日譴責歐洲軍費開支不斷增長。去年，在美國總統川普的壓力下，歐洲軍費開支創下冷戰結束以來的最高水準。教宗稱此舉背叛了外交。據斯德哥爾摩國際和平研究所稱，在俄烏戰爭持續以及歐洲北約成員國重新武裝的背景下，到2025年，整個歐洲大陸的軍事開支將增加14%，達到8640億美元。

中日關係惡化之後 首見日本閣員短暫訪中

日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志昨晚啟程飛往上海，以出席今天召開的亞太經濟合作會議（亞太經合會，APEC）的部長級會議。這...

川習會日本也緊張！日方憂「不知川普會說什麼」高市急謀通話

共同社報導，美國總統川普與中國國家主席習近平14日舉行峰會，日本政府正密切關注後續發展，首相高市早苗則尋求與川普舉行電話會談。

俄開戰來最大規模空中攻擊 逾1500架無人機襲烏

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯在過去兩天內對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空中攻擊，以數以百計架無人機狂轟首都基輔及其他城...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。