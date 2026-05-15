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高市早苗19、20日訪韓 於李在明故鄉安東會面

中央社／ 首爾15日專電
日本首相高市早苗應韓國總統李在明邀請，將於19、20日訪問韓國慶尚北道安東，也是李在明的故鄉。 美聯社
日本首相高市早苗應韓國總統李在明邀請，將於19、20日訪問韓國慶尚北道安東，也是李在明的故鄉。 美聯社

日本首相高市早苗應韓國總統李在明邀請，將於19、20日訪問韓國慶尚北道安東，也是李在明的故鄉。青瓦台今天表示，雙方將廣泛討論韓日關係發展方向，並強化實質合作。

青瓦台首席發言人姜由楨今天透過簡報表示，李在明今年1月到訪高市早苗的故鄉奈良之後，高市早苗也將以訪問安東作為回應，於19日、20日進行2天1夜行程，韓日兩國也首次實現領袖互訪彼此故鄉。

李在明與高市早苗將於19日進行會談、共同記者會、晚宴等行程，並另安排交流活動。姜由楨表示，在此次峰會中，雙方領袖將廣泛討論韓日關係發展方向，並預計在經濟、社會、國民保護等與民生直接相關的多個領域強化實質合作；也將討論包括中東局勢在內的區域與全球議題。

姜由楨指出，李在明與高市早苗之間的穿梭外交，正從慶州、奈良進一步擴展至安東等多個地方城市。韓方期待，這將成為加深雙方領袖深厚關係與互信，並進一步鞏固韓日關係未來發展基礎的重要契機。

李在明 高市早苗 南韓 日本

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