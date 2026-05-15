教宗譴責歐洲軍費飆升至8640億 不認同精英階層1行為

教宗良十三世13日譴責歐洲軍費開支不斷增長。去年，在美國總統川普的壓力下，歐洲軍費開支創下冷戰結束以來的最高水準。教宗稱此舉背叛了外交。據斯德哥爾摩國際和平研究所稱，在俄烏戰爭持續以及歐洲北約成員國重新武裝的背景下，到2025年，整個歐洲大陸的軍事開支將增加14%，達到8640億美元。

路透報導，良十三世近期因批評伊朗戰爭而激怒了川普。他在羅馬薩皮恩扎大學對大學生表示，不應將這種重新武裝稱為國防開支，並補充說，世界正「飽受戰爭摧殘」。

教宗說：「我們不應將加劇緊張局勢和不安全感、減少教育和醫療投資、背叛外交信任、並使那些漠視公共利益的精英階層中飽私囊的重新武裝稱為國防。」

川普曾多次斥責歐洲盟友增加軍費開支，並在2月簽署了一項行政命令，重新調整美國武器的客戶名單，優先考慮國防開支較高的國家。在川普的敦促下，北約在2025年支持成員國將國防開支目標設定為GDP的5%。

近幾周來，教宗一直在公開批評世界領導層的走向。

教宗在對學生的演說中，也警告了人工智慧在戰爭中的應用，並以烏克蘭、加薩、黎巴嫩和伊朗的衝突為例，指出這些衝突顯示「戰爭與新科技之間的關係正在以毀滅螺旋式上升，呈現出不人道的演變」。

他並敦促該校約11萬名學生不要「將自己封閉在意識形態和國界之內」。他懇求道：「請與我以及眾多兄弟姐妹一起，成為真正和平的締造者。」

另據梵蒂岡新聞網報導，良十四世11日接見了約旦王室跨信仰研究院和聖座宗教交談部的成員。前者在約旦親王哈桑·本·塔拉勒(Hasan bin Talal)的贊助下創立，近日前來羅馬參加會談，主題為「現代人的憐憫與共情」。

教宗在講話中指出，憐憫與共情是基督信仰和伊斯蘭教的「基本態度」。在穆斯林傳統裡，憐憫是天主在信徒心中賜下的禮物，並將「至慈者(al-Ra’uf)」列為上主99個尊名之一，這提醒我們「憐憫始終源自於天主本身」。

在基督信仰傳統內，天主的憐憫在耶穌身上「變得有形可見」。天主不只是看見和聽見人的苦難，更親自予以體驗，成了「憐憫的道成肉身」。

從基督徒的角度來看，「關愛窮人」、分擔他們的苦難，至關重要。談到這點，教宗對於約旦王室接納難民的「慷慨努力」表示讚賞。