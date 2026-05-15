俄開戰後最猛空襲！1567架無人機攻烏 北約為何緊張

烏克蘭官員14日表示，俄羅斯在過去兩天內對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空中攻擊，以數以百計架無人機狂轟首都基輔及其他城市。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯已發射了1567架無人機，這兩天內至少有15名平民喪生。俄軍攻擊目標刻意鎖定與北約國家接壤的地區，波蘭緊急出動戰機攔截。這波攻擊一直持續到入夜，目前更已部署飛彈進行攻擊。

路透報導，澤倫斯基表示，莫斯科在夜間發射了超過670架攻擊無人機和56枚飛彈。空軍表示，防空部隊擊落了其中41枚飛彈和652架無人機。對此，莫斯科並未對攻擊發表評論。

澤倫斯基說：「這絕對不是那些認為戰爭即將結束的人會做出的行為。」他強調：「合作夥伴不對這次襲擊保持沉默至關重要，持續支持保護我們的空域也同樣重要。」

中央社引述法新社報導，駐基輔的記者聽到防空警報響徹整座城市，隨後數小時震耳欲聾的爆炸聲和天空中的閃光，讓基輔居民紛紛跑向地鐵站避難。

仍穿著睡衣、襯衫上沾有血跡的基輔居民安德烈(Andriy)在一棟倒塌的蘇聯時期住宅大樓附近說：「一切都在燃燒。人們在尖叫…人們在大喊。」

基輔至少有9人喪生，包括一名12歲女童。官員表示，13日白天一場針對烏克蘭西部的攻擊造成6人喪生。

澤倫斯基表示，基輔是夜間空襲的主要目標，並補充說基輔及基輔州有20個地點受損。官員表示，約有40人受傷，其中包括兩名兒童。在救援人員清理廢墟時，仍有近20人下落不明。

路透報導，俄羅斯13日對烏克蘭西部發動大規模日間無人機攻擊，目標直指關鍵基礎設施，造成至少6人死亡，由於多處攻擊點緊鄰北約邊境，引發多國譴責，波蘭更緊急出動戰機攔截應對。

波蘭軍方表示，在波羅的海國際空域攔截到一架俄羅斯偵察機，「這架偵察機在國際空域飛行時未提出飛行計畫，並關閉應答機」，此舉為挑釁行為且具潛在威脅，所幸未侵犯波蘭領空。

匈牙利新任政府嚴厲譴責俄軍對烏克蘭境內的匈牙利裔社區發動空襲，並將召見俄羅斯大使。斯洛伐克以安全為由，暫時關閉與烏克蘭接壤的邊境口岸。

俄烏經美國斡旋的3天停火已於11日結束，這是俄軍在停火結束後，首度發動如此大規模的無人機攻勢。據烏軍統計，在長達1200公里的前線上，24小時內共記錄187次衝突，俄軍出動55次空襲及178枚導引炸彈。

俄羅斯在過去兩天對烏克蘭發動自開戰以來最大規模的空中攻擊，圖為一名男孩走過基輔一處遭空襲的商業中心。(歐新社)