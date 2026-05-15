索羅門反對黨領導人當選總理 專家：中國政策更透明

索羅門群島民主黨領導人瓦爾當選成為新任總理；羅伊國際政策研究院太平洋事務專家葛蘭姆向中央社指出，隨著政黨輪替，索羅門群島對中國政策的透明度將可望提高。

澳洲公廣媒體ABC今天報導，隨著索羅門群島（Solomon Islands）國會於上星期進行不信任投票，前總理馬內列（Jeremiah Manele）遭罷免下台。今天早上，國會進行秘密投票以便決定新任總理人選；兩名候選人分別是民主黨（Democratic Party）領導人瓦爾，以及現任索羅門群島外長夏奈爾（Peter ShanelAgovaka） 。

報導指出，在表決結果產生後，索羅門群島總督卡普（David Tiva Kapu）在議會大廈外公布表決結果：瓦爾以26票對22票擊敗對手當選。

報導形容瓦爾是一位「直言不諱、言辭犀利的反對派領袖」。瓦爾曾公開批評索羅門群島2022年與中國簽署安全協議；他一度要求撤銷有關協議，他隨後要求政府至少應該公佈與中國簽署的安全協議全文內容。不過，不少政治觀察家預料，索羅門群島、中國，以及澳洲三方關係，並不會隨著瓦爾擔任總理而出現重大變動。

瓦爾在勝選後於國會大樓外發表演講；他說：「我所領導的政府將會竭盡全力，為人民服務。」他指出，面對國際地緣政治動盪，索羅門群島無法置身事外；他表示，索羅門政府將會推行改革，但同時坦承將會經歷一段陣痛期。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute forInternational Policy）太平洋研究計劃（Pacific IslandsProgram ）研究員葛蘭姆（Connor Graham）接受中央社電話訪問時表示，瓦爾當選執政的結果，讓人感到意外。

葛蘭姆指出，本來夏奈爾（Peter Shanel Agovaka）一度選情看好；但直到今天早上，國際媒體才傳出消息，指原本參與競逐總理大位的第三位候選人馬朗嘉（Manasseh Maelanga）突然退選；於是，有本來支持馬朗嘉的選票流向瓦爾，改變了選情。

儘管政黨輪替，但葛蘭姆相信，索羅門將會大致上維持目前與中國的關係。他說：「雖然瓦爾曾批評索羅門群島與北京的安全合作；但在2024年大選前，他的措辭已經有所緩和，改為採取務實的態度。」

葛蘭姆解釋，中國在索羅門群島的基礎設施工程已經啟動，索羅門和中國軍警部門的整合也正在進行中，再加上中國佔索羅門群島出口經濟比重增加；因此，瓦爾難免要顧及索羅門群島當前的國家利益，不會突然與中國翻臉。

儘管國家利益受到中國牽制，但葛蘭姆指出，索羅門仍然保有與澳洲和美國保持交往的空間。他相信，瓦爾執政下的索羅門，在面對澳洲和美國等西方夥伴時，將會提高各項政策的透明度，而且會更加友善。

葛蘭姆說：「對於2022年與中國簽署的安全協議，雖然瓦爾難以推翻它；不過，他可以再次要求公佈該協議的全文；索羅門目前還沒有公佈有關條文；北京並不希望索羅門這樣做。」葛蘭姆提醒，一旦瓦爾提出有關要求，在一定程度上將會對北京構成壓力；同時亦可以向澳洲釋出訊息，顯示新政府致力提高索羅門與中國關係的透明度。