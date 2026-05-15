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在野領袖當選索羅門新總理 瓦爾曾批與中國協議

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

南太平洋島國索羅門群島國會今天選出反對黨領袖瓦爾（MatthewWale）擔任新任總理。瓦爾曾批評索羅門與中國簽署安全協議，但他近年也試圖改善與中國關係。

索國前任總理馬內列（Jeremiah Manele）上週因國會不信任投票而下台。

索羅門國會今天投票，瓦爾以26票對22票，擊敗對手夏奈爾（Peter Shanel Agovaka）。

瓦爾當選後表示：「在全球局勢動盪之際，我們是在艱難時刻接掌政府...我們無法置身於這些地緣政治事件的影響之外。」

索羅門群島位於澳洲東北方約1600公里的戰略位置，近年因與中國關係日益緊密而受到關注。2022年索羅門與中國簽署安全協議，引發美國及南太平洋周邊國家的關切。

瓦爾曾大力批評這項協議，認為這會影響區域安全，並可能危及現有夥伴的關係，但近年瓦爾也努力改善對中國關係。

2025年瓦爾率團訪問北京。根據中國共產黨的會議紀要，瓦爾稱讚中國經濟發展，並表示他的政黨支持「一個中國」原則。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在社群平台X發文祝賀瓦爾出任索羅門總理，並表示期待雙方持續加強經濟和安全夥伴關係。

索羅門 投票 澳洲

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