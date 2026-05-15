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中日關係惡化之後 首見日本閣員短暫訪中

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日本閣員黃川田仁志（Hitoshi Kikawada）(右)。 美聯社
日本閣員黃川田仁志（Hitoshi Kikawada）(右)。 美聯社

日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志昨晚啟程飛往上海，以出席今天召開的亞太經濟合作會議（亞太經合會，APEC）的部長級會議。這是中日關係惡化之後，首見日本閣員訪問中國。

日本TBS電視台與朝日電視台報導，黃川田的業務範圍包含男女共同參與相關政策，他計劃於今天出席APEC的部長級會議「女性與經濟論壇」。

這也是日本首相高市早苗去年11月在國會發表有關「台灣有事」（台灣發生緊急事態）的言論，引發中日關係惡化之後，首度有日本閣員訪中。

黃川田行前在東京羽田機場受訪時表示，「已經收到中國方面周到的邀請函」。

被問及他此行正逢兩國關係惡化之際，黃川田回應，「我並沒有過度在意此事，打算先聚焦有關APEC的女性與經濟主題，並討論相關議題」。

他也表示，這次並未安排與包含中國在內的與會國家閣員召開場邊會談，計劃今天返回日本。

日本 高市早苗 APEC

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