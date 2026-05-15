快訊

被問會把晶片賣給華為嗎？黃仁勳愣住3秒回「好奇怪的問題」

知名影評人傳癌逝「周日安詳地離開」　他揭瞞病真相曝：不說自己多苦

台灣寶可夢中心開賣9款新品！耿鬼悠遊卡、婚禮皮卡丘上市 網嘆：黃牛又開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

美國提議人道援助古巴 哈瓦那願考量但仍存疑慮

中央社／ 哈瓦那14日綜合外電報導

正值美國對古巴實施石油封鎖、癱瘓當地公共服務之際，華府上週提出1億美元人道援助計畫；古巴今天表示，會考慮美方這項提議，但對美國總統川普的動機仍存疑慮。

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）表示，古巴政府願意審慎考慮這項提議，但強調此援助計畫不應附帶任何政治條件。

羅德里格斯在社群媒體上說：「我們希望這項援助不會摻雜任何政治操縱，也不要有人企圖利用古巴百姓的苦難。」

美國國務院上週表示，已私下向古巴提出1億美元援助計畫，外加提供「免費且快速的衛星網路」，但條件是古巴政府須同意進行「實質性改革」。

羅德里格斯否認川普政府曾提出此項方案，批評這是「虛構故事」。川普政府昨天則再次發布聲明，重申援助提議。

川普在1月曾揚言，凡對古巴供應燃料的國家，美國將加重課徵關稅。哈瓦那盟友墨西哥及委內瑞拉因此中斷對古巴供油，導致古巴燃料及電力嚴重短缺，人民生活條件急劇惡化。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，若這筆援助符合國際人道標準，古巴政府願意接受。

不過，狄亞士-卡奈也批評美國的提議「前後矛盾」，並說若華府真要協助古巴，最有效的方式應是解除經濟制裁。

狄亞士-卡奈指出，古巴如果接受這筆援助，將優先用於燃料、食品及藥品。

川普政府則批評古巴的共產黨政府腐敗且無能，儘管雙方談判仍在持續，但美方尋求推翻古巴現行體制。

路透社報導，近期美古談判似陷入停滯，不過古巴政府今天證實，已經與美國中央情報局局長雷克里夫（John Ratcliffe）會面。

中央情報局一名官員表示，雷克里夫告訴古巴情治高層，美方願意就經濟安全議題進行對話，但前提是古巴須進行「根本性改革」。

古巴 哈瓦那 國務院

延伸閱讀

對台獨從「不支持」變「反對」？陸學者：美方不會改口、習不會開口

川習會在即 美中一致反對荷莫茲海峽收過路費

美發聲明 美中反對荷莫茲海峽收費

願確保荷莫茲開放！川普揭習近平對伊朗軍援態度 但這件事難配合

相關新聞

川普稱取回伊朗濃縮鈾是「公關需要」 讚習近平高規格接待

美國總統川普14日接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，再次強調堅持取回他稱之為「核塵埃」（nuclear dust）的伊朗濃縮鈾，並稱這是首要任務，即便他其實不認為這麼做有實際必要。

川習會日本也緊張！日方憂「不知川普會說什麼」高市急謀通話

共同社報導，美國總統川普與中國國家主席習近平14日舉行峰會，日本政府正密切關注後續發展，首相高市早苗則尋求與川普舉行電話會談。

俄開戰來最大規模空中攻擊 逾1500架無人機襲烏

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯在過去兩天內對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空中攻擊，以數以百計架無人機狂轟首都基輔及其他城...

俄羅斯表明 將與阿富汗神學士建立全面合作夥伴關係

路透報導，一名俄羅斯高級安全官員14日表示，俄國將與阿富汗神學士政府建立「全面合作夥伴關係」，並鼓勵該地區其他國家擴大與阿富汗當局合作。

英國衛生大臣請辭 稱對首相領導失信心：已無法帶領工黨投入大選

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）今天宣布辭職，此舉無疑為他挑戰首相施凱爾（Keir Starmer）的...

「準備工作已完成」克宮證實普亭將與習近平會面 訪中日期未公布

美國NBC新聞報導，隨著美國總統川普和中國國家主席習近平在北京會面，俄羅斯克里姆林宮14日表示，俄國總統普亭也將在不久的將來訪問中國大陸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。