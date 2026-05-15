美國提議人道援助古巴 哈瓦那願考量但仍存疑慮

正值美國對古巴實施石油封鎖、癱瘓當地公共服務之際，華府上週提出1億美元人道援助計畫；古巴今天表示，會考慮美方這項提議，但對美國總統川普的動機仍存疑慮。

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）表示，古巴政府願意審慎考慮這項提議，但強調此援助計畫不應附帶任何政治條件。

羅德里格斯在社群媒體上說：「我們希望這項援助不會摻雜任何政治操縱，也不要有人企圖利用古巴百姓的苦難。」

美國國務院上週表示，已私下向古巴提出1億美元援助計畫，外加提供「免費且快速的衛星網路」，但條件是古巴政府須同意進行「實質性改革」。

羅德里格斯否認川普政府曾提出此項方案，批評這是「虛構故事」。川普政府昨天則再次發布聲明，重申援助提議。

川普在1月曾揚言，凡對古巴供應燃料的國家，美國將加重課徵關稅。哈瓦那盟友墨西哥及委內瑞拉因此中斷對古巴供油，導致古巴燃料及電力嚴重短缺，人民生活條件急劇惡化。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，若這筆援助符合國際人道標準，古巴政府願意接受。

不過，狄亞士-卡奈也批評美國的提議「前後矛盾」，並說若華府真要協助古巴，最有效的方式應是解除經濟制裁。

狄亞士-卡奈指出，古巴如果接受這筆援助，將優先用於燃料、食品及藥品。

川普政府則批評古巴的共產黨政府腐敗且無能，儘管雙方談判仍在持續，但美方尋求推翻古巴現行體制。

路透社報導，近期美古談判似陷入停滯，不過古巴政府今天證實，已經與美國中央情報局局長雷克里夫（John Ratcliffe）會面。

中央情報局一名官員表示，雷克里夫告訴古巴情治高層，美方願意就經濟安全議題進行對話，但前提是古巴須進行「根本性改革」。