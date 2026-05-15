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德國強化與菲律賓防務合作 建構可信嚇阻力

中央社／ 馬尼拉15日專電

面對南海局勢升溫與俄烏戰爭衝擊，德國正加強與菲律賓的防務合作，並將「可信嚇阻力」視為維護印太與歐洲安全的重要戰略核心。

菲律賓智庫Stratbase與德國智庫康拉德艾德諾基金會（Konrad Adenauer Foundation）菲律賓辦公室昨天在馬卡蒂市（Makati）舉辦論壇，主題為「透過菲律賓武裝部隊多領域現代化建構可信嚇阻力」。

根據Stratbase昨天深夜發布的新聞稿，德國駐菲律賓大使法芬諾施克（Andreas Pfaffernoschke）表示，冷戰結束後，「嚇阻」概念本已淡出國際安全議程，但隨著俄烏戰爭與南海緊張局勢升高，可信嚇阻力再度成為各國安全戰略核心。

法芬諾施克提到，中國持續挑戰菲律賓專屬經濟區（EEZ），且不接受2016年南海仲裁案裁決，使南海區域安全面臨壓力；另一方面，俄羅斯入侵烏克蘭，也讓歐洲重新面對軍事威脅。

他說，歐洲安全與印太安全密不可分，各國必須共同反對任何以武力改變現狀與邊界的行為。德國正積極尋求與理念相近國家深化安全合作，包括與烏克蘭在無人機技術領域合作，同時也希望與菲律賓擴大軍事交流與防務合作。

法芬諾施克表示，德菲兩國已於2025年完成「防務合作協議」的批准程序，德方希望未來能進一步與菲律賓洽簽「軍隊互訪協定」（VFA），深化雙方武裝部隊合作。

他強調，德國視菲律賓為東南亞重要戰略夥伴，目前雙方除推動軍事交流外，也正討論德國防衛裝備輸菲等合作方向。

與會學者認為，德國等歐洲國家近年積極介入印太安全事務，反映歐洲已將南海、台海與印太航道安全視為重要戰略利益，並逐漸參與區域安全網絡建構。

Stratbase執行長曼希特（Dindo Manhit）認同，菲律賓若要捍衛包括2016年南海仲裁案裁決所確認的權利，就必須建立具備多領域作戰能力的現代化軍隊，以在陸地、海洋、空中、網路與水下等領域達成偵測、嚇阻與應對威脅的能力。

菲律賓基於與中國之間的南海爭議，正與更多理念相近國家合作，加快軍事現代化腳步，國防概念也從過去的建立「最低嚇阻力」，提升為打造「可信嚇阻力」。

菲律賓 南海 俄烏戰爭

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