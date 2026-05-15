五角大廈取消美軍移師波蘭 歐洲駐軍部署再掀疑慮

美國總統川普擬減少駐德國美軍，並派一支4000人裝甲旅往波蘭，據傳裝甲部隊已在路上，但兩位美國官員今天表示，五角大廈已宣布取消移師波蘭計畫。

路透社報導，這項出人意料的決定，再度引發外界對川普計劃縮減駐歐洲兵力的疑慮。

外傳這次突然改變移師波蘭計畫，可能與美國重新全盤檢討歐洲駐軍有關，將來可能涉及駐義大利、西班牙的美軍。

五角大廈發言人對此不予置評，民主黨籍聯邦參議員夏亨（Jeanne Shaheen）表示，國會尚未收到相關通知，目前也尚未發布正式聲明。

美軍取消移師波蘭的決定，由「陸軍時報」（ArmyTimes）率先報導，這距離五角大廈宣布自北大西洋公約組織（NATO）盟邦德國撤出5000名美軍，不過短短兩週。

一名不願透露姓名的美國官員告訴路透社說，原本預計派往波蘭的部隊，未來可能要由其他地區調派。

美國長期以來一直在檢討在歐洲兵力部署。一方面，因川普要求北約應分擔更多歐洲防務；另方面，最近川普對於歐洲盟邦未參與美國對伊朗作戰感到不滿。

五角大廈尚未詳細說明未來在歐洲各地部隊的配置規劃。

聯邦參議院軍事委員會議員夏亨告訴記者，對波蘭的這項決定，顯然讓人措手不及。

她向記者表示：「據我所知，我們並未被通知。」