川習會日本也緊張！日方憂「不知川普會說什麼」高市急謀通話

共同社報導，美國總統川普與中國國家主席習近平14日舉行峰會，日本政府正密切關注後續發展，首相高市早苗則尋求與川普舉行電話會談。

報導指出，習近平在台灣問題上對美方發出強硬警告，日本政府似乎擔憂川普可能為了在美中經貿談判中獲取實際利益而讓步，因此正全力蒐集截至15日的美中領袖會談相關資訊。一名高市政權高層人士表示：「首相有可能與川普通電話。我們也將聽取在場相關人士的介紹，進行綜合分析與評估。」

如果高市能與川普通話，預計將再次強調日本重視台灣海峽和平與穩定的立場。日本官房長官木原稔14日在記者會上也強調：「美中關係有助於包括日本在內的國際社會穩定，這一點十分重要。」他並表示：「我們將基於與美國的牢固互信關係，呼籲中方承擔與自身相稱的責任。」

日本政府在台灣問題上的立場，是「期待透過對話實現和平解決」，並持續警惕中國相關軍事動向。日本外務省幹部則憂慮地表示，「不知道川普會說出什麼話」，顯示日方正加緊分析美中雙方釋出的各種訊號。