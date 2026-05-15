英內政副大臣：不容中國在英秘密執法

出身香港的2名華裔男子近日遭英國法院依「國家安全法」定罪，他們被控在英國協助港警秘密執法。英國內政副大臣賈維斯今天在國會表示，外國政府雇員在英國執行「影子（秘密）警務」，這完全不可接受。

退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，以及前英國邊境部隊成員、前警官衛志樑，7日雙雙遭定罪，將擇期判刑。袁松彪和衛志樑被控為香港和北京當局服務，對特定人士進行情蒐、監控和恫嚇。

這是英國「國家安全法」2023年12月生效實施以來，首次有人因為協助中國（含香港）而被依該法定罪。

英國外交部8日曾召見中國駐英大使，表達中方相關行為是對英國主權的「嚴重侵犯」。

賈維斯（Dan Jarvis）主責安全事務。他今天在下議院提到，除了中國駐英大使被召見，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）另將向香港特首李家超明確表示，港府相關行為在英國絕不會被容忍。

此外，賈維斯說，英國外交部已明確要求香港駐倫敦經貿辦「立即終止聘僱袁松彪」。賈維斯重申英國政府立場，定調袁松彪和衛志樑涉入的是中國（含香港）在英國的跨境鎮壓。

賈維斯指出，袁松彪和衛志樑因為協助外國情報特務機關而遭定罪，這裡指的「機關」就是港警。

李家超出身港警。除了袁松彪，根據英國檢警資料，還有其他前港警曾受命在香港經貿辦的外交特權保護傘下，為香港和北京當局非法從事監控、情蒐、跨境鎮壓、秘密執法。

賈維斯今天向國會更新英國安全形勢，聚焦恐怖主義以及與外國政權有關的威脅。

英國政府4月30日對英國全境調升安全威脅警示，升高一級至「嚴峻」（severe），這相當於在未來6個月內，「極有可能」（highly likely）發生恐怖攻擊事件。

賈維斯指出，英國的恐怖主義威脅來源主要是伊斯蘭主義和極右翼分子。英國面臨的恐怖主義威脅日增，與外國政府有關的暴力威脅也正在升高。不過，這兩種威脅有時互有關連，例如伊朗和俄羅斯政府利用恐怖主義組織、或者透過「代理人」執行任務。

保守黨籍國會議員、影子內政副大臣維克斯（MattVickers）今天質詢時，提到中國政府（包含情報機關、外交機構、中共中央統一戰線工作部）與中國組織犯罪活動的連結；北京當局與組織犯罪網絡合作，威嚇、迫害異議人士以及在英華人社群和學生。

維克斯的發言依據為一份在英國內政部支持下完成的調查研究報告。他敦促英國政府，把中國納入「外國影響力登記計畫」（FIRS）的「加強管控」等級，與俄羅斯、伊朗並列。