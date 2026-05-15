快訊

找到人了！擎天崗情侶野戰全程直播 轄區警方將通知到案說明

吃宵夜不只發胖這麼簡單！專科醫：睡前3小時吃東西還會增失智症風險

MLB／教頭證實鄧愷威「目前」就是先發 17日戰遊騎兵預計用球數曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

英內政副大臣：不容中國在英秘密執法

中央社／ 倫敦14日專電

出身香港的2名華裔男子近日遭英國法院依「國家安全法」定罪，他們被控在英國協助港警秘密執法。英國內政副大臣賈維斯今天在國會表示，外國政府雇員在英國執行「影子（秘密）警務」，這完全不可接受。

退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，以及前英國邊境部隊成員、前警官衛志樑，7日雙雙遭定罪，將擇期判刑。袁松彪和衛志樑被控為香港和北京當局服務，對特定人士進行情蒐、監控和恫嚇。

這是英國「國家安全法」2023年12月生效實施以來，首次有人因為協助中國（含香港）而被依該法定罪。

英國外交部8日曾召見中國駐英大使，表達中方相關行為是對英國主權的「嚴重侵犯」。

賈維斯（Dan Jarvis）主責安全事務。他今天在下議院提到，除了中國駐英大使被召見，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）另將向香港特首李家超明確表示，港府相關行為在英國絕不會被容忍。

此外，賈維斯說，英國外交部已明確要求香港駐倫敦經貿辦「立即終止聘僱袁松彪」。賈維斯重申英國政府立場，定調袁松彪和衛志樑涉入的是中國（含香港）在英國的跨境鎮壓。

賈維斯指出，袁松彪和衛志樑因為協助外國情報特務機關而遭定罪，這裡指的「機關」就是港警。

李家超出身港警。除了袁松彪，根據英國檢警資料，還有其他前港警曾受命在香港經貿辦的外交特權保護傘下，為香港和北京當局非法從事監控、情蒐、跨境鎮壓、秘密執法。

賈維斯今天向國會更新英國安全形勢，聚焦恐怖主義以及與外國政權有關的威脅。

英國政府4月30日對英國全境調升安全威脅警示，升高一級至「嚴峻」（severe），這相當於在未來6個月內，「極有可能」（highly likely）發生恐怖攻擊事件。

賈維斯指出，英國的恐怖主義威脅來源主要是伊斯蘭主義和極右翼分子。英國面臨的恐怖主義威脅日增，與外國政府有關的暴力威脅也正在升高。不過，這兩種威脅有時互有關連，例如伊朗和俄羅斯政府利用恐怖主義組織、或者透過「代理人」執行任務。

保守黨籍國會議員、影子內政副大臣維克斯（MattVickers）今天質詢時，提到中國政府（包含情報機關、外交機構、中共中央統一戰線工作部）與中國組織犯罪活動的連結；北京當局與組織犯罪網絡合作，威嚇、迫害異議人士以及在英華人社群和學生。

維克斯的發言依據為一份在英國內政部支持下完成的調查研究報告。他敦促英國政府，把中國納入「外國影響力登記計畫」（FIRS）的「加強管控」等級，與俄羅斯、伊朗並列。

香港 港府 倫敦

延伸閱讀

將與習近平提黎智英 川普：我也希望看到他獲釋

英法逾40國護航荷莫茲 伊朗嗆：水道軍事化升高危機

川普：將和習近平討論黎智英

加州前市長當中國代理人 美地方政壇警戒中共滲透

相關新聞

川習會日本也緊張！日方憂「不知川普會說什麼」高市急謀通話

共同社報導，美國總統川普與中國國家主席習近平14日舉行峰會，日本政府正密切關注後續發展，首相高市早苗則尋求與川普舉行電話會談。

俄開戰來最大規模空中攻擊 逾1500架無人機襲烏

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯在過去兩天內對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空中攻擊，以數以百計架無人機狂轟首都基輔及其他城...

俄羅斯表明 將與阿富汗神學士建立全面合作夥伴關係

路透報導，一名俄羅斯高級安全官員14日表示，俄國將與阿富汗神學士政府建立「全面合作夥伴關係」，並鼓勵該地區其他國家擴大與阿富汗當局合作。

英國衛生大臣請辭 稱對首相領導失信心：已無法帶領工黨投入大選

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）今天宣布辭職，此舉無疑為他挑戰首相施凱爾（Keir Starmer）的...

「準備工作已完成」克宮證實普亭將與習近平會面 訪中日期未公布

美國NBC新聞報導，隨著美國總統川普和中國國家主席習近平在北京會面，俄羅斯克里姆林宮14日表示，俄國總統普亭也將在不久的將來訪問中國大陸。

烏克蘭無人機入侵引政治風暴 拉脫維亞總理宣布辭職

拉脫維亞日前發生烏克蘭無人機入侵墜毀事件，在國防爭議延燒以及執政聯盟失去國會多數壓力下，拉脫維亞總理希林娜今天宣布辭職，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。