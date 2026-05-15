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美CIA局長哈瓦那會官員 古巴：擬加強安全合作

中央社／ 哈瓦那14日綜合外電報導

古巴政府在國營媒體發布的聲明中表示，由美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）率領的美國代表團，今天在哈瓦那（Havana）與古巴內政部的對口官員會面。

古巴國營媒體「古巴辯論」（Cuba Debate）發布的聲明指出：「雙方也強調，為了兩國安全及區域和國際安全，他們有意發展執法機構之間的雙邊合作。」

古巴政府也表示，已向美國代表團表明，古巴不會對美國國家安全構成威脅。

根據路透社目擊者觀察，在這份聲明發布前，今天下午曾見到一架美國政府專機自哈瓦那國際機場起飛。

美國總統川普日前曾表示，這兩個長期敵對國家將「開始對話」。

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