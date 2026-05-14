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俄羅斯表明 將與阿富汗神學士建立全面合作夥伴關係

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
一名阿富汗神學士安全人員5月4日在巴達赫尚省監督摧毀罌粟田。法新社
一名阿富汗神學士安全人員5月4日在巴達赫尚省監督摧毀罌粟田。法新社

路透報導，一名俄羅斯高級安全官員14日表示，俄國將與阿富汗神學士政府建立「全面合作夥伴關係」，並鼓勵該地區其他國家擴大與阿富汗當局合作。

俄羅斯去年成為全球第一個正式承認神學士政府的國家。該政權於2021年8月重新掌權，當時美國為首的聯軍經歷20年戰爭後，在混亂中撤離阿富汗。

國際傳真社報導，俄羅斯聯邦安全委員會秘書長蕭依古表示，與阿富汗合作對區域安全與發展至關重要。

蕭依古說，莫斯科正與神學士建立「務實對話」，涵蓋安全、貿易、文化與人道援助等領域。

蕭依谷與上海合作組織成員國安全官員會晤時，發表上述言論。這個10國組成的區域組織，成員包括中國、印度、伊朗、巴基斯坦以及多個前蘇聯國家。

蕭依古還表示，上合組織應恢復與阿富汗的聯絡小組機制。

神學士曾於2003年被俄羅斯列為恐怖組織，但俄方已於2025年4月解除禁令。隨著俄羅斯面臨來自阿富汗至中東多國伊斯蘭武裝團體的重大安全威脅，俄國認為有必要與阿富汗當局合作。

俄羅斯 阿富汗 俄國

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