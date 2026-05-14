英國衛生大臣請辭 稱對首相領導失信心：已無法帶領工黨投入大選

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）今天宣布辭職，此舉無疑為他挑戰首相施凱爾（Keir Starmer）的領導鋪路。

法新社報導，斯特里廷在社群平台X上公開致施凱爾的辭職信，他在信中寫道：「顯而易見，你已經無法帶領工黨投入下屆大選。」

他還說，自己對施凱爾的領導能力已「失去信心」，執政黨內部對於未來走向的辯論「必須廣泛，且必須有最優秀的候選人陣容」。

43歲的斯特里廷並未說明他是否已獲得發動挑戰所需的81名工黨國會議員支持。根據規定，需有20%的工黨國會議員支持才能啟動領導權之爭。

施凱爾2024年率領工黨在國會大選大勝，結束了保守黨長達14年的執政。然而，在上週地方選舉遭遇慘敗後，他正努力保住首相大位。

目前已有4名政務次官請辭，超過80名工黨國會議員敦促施凱爾下台，但他誓言留任，目前執政黨內也有超過100名議員表態支持他續任。