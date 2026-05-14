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「準備工作已完成」克宮證實普亭將與習近平會面 訪中日期未公布

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）和中國大陸國家主席習近平（右）出席去年9月在北京舉行的抗戰勝利80周年閱兵。圖／路透
俄羅斯總統普亭（左）和中國大陸國家主席習近平（右）出席去年9月在北京舉行的抗戰勝利80周年閱兵。圖／路透

美國NBC新聞報導，隨著美國總統川普和中國國家主席習近平北京會面，俄羅斯克里姆林宮14日表示，俄國總統普亭也將在不久的將來訪問中國大陸。

克宮發言人佩斯科夫稍早接受採訪，被記者問及能否公布普亭訪中的日期。他說：「我們會在適當時機公布。相關準備工作已完成，普亭將在不久的將來訪中。」

NBC指出，儘管俄羅斯入侵烏克蘭，中國大陸仍與俄國維持緊密的經濟和安全關係，拒絕加入各國制裁並孤立俄國的行列。

普亭 俄羅斯 習近平 烏克蘭 川普 北京

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