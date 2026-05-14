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烏克蘭無人機入侵引政治風暴 拉脫維亞總理宣布辭職

中央社／ 維爾紐斯14日專電
拉脫維亞日前發生烏克蘭無人機入侵墜毀事件，在國防爭議延燒以及執政聯盟失去國會多數壓力下，拉脫維亞總理希林娜今天宣布辭職，導致3黨執政聯盟實質瓦解。圖／路透社
拉脫維亞日前發生烏克蘭無人機入侵墜毀事件，在國防爭議延燒以及執政聯盟失去國會多數壓力下，拉脫維亞總理希林娜今天宣布辭職，導致3黨執政聯盟實質瓦解。圖／路透社

拉脫維亞日前發生烏克蘭無人機入侵墜毀事件，在國防爭議延燒以及執政聯盟失去國會多數壓力下，拉脫維亞總理希林娜今天宣布辭職，導致3黨執政聯盟實質瓦解。

此次政治危機的導火線之一，是前國防部長斯普魯茲（Adris Spruds）近日的辭職。日前2架烏克蘭無人機闖入拉脫維亞領空並且擊中儲油設施，但警報在無人機墜毀後才透過手機發布，引發批評。斯普魯茲10日在希林娜（Evika Silina）的要求下，作出辭職決定。

斯普魯茲所屬的「進步黨」（Progressives party）為執政聯盟成員，該黨隨後撤回對政府支持，使希林娜領導的政府失去國會多數，最終促成她的辭職決定。

希林娜的辭職象徵原本由「新團結黨」（New Unityparty）、「綠黨和農民聯盟」（Greens and FarmersUnion）與「進步黨」3個政黨組成的執政聯盟正式崩解。

希林娜在X發文表示，辭去總理職務是艱難但誠實的決定。她指出，她施政始終以國家安全與人民福祉為優先，但當前政治環境中，政治嫉妒與狹隘的政黨利益已凌駕責任之上。

根據拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，「進步黨」領袖蘇瓦耶夫斯（Andris Suvajevs）評論希林娜的下台是正確的決定，並表示對她將政府垮台的責任歸咎於其他執政聯盟夥伴感到遺憾。

歐洲新聞（Euro News）報導，拉脫維亞預計將於今年10月舉行國會選舉。此前，拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）將負責任命新總理，預計於15日與各政黨代表會面。

烏克蘭 拉脫維亞 國防

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