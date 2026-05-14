馬克宏遭妻子「巴掌推臉」真相曝光？新書爆：疑因手機出現伊朗女星訊息

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去（2025）年在專機上被妻子布莉姬．馬克宏（Brigitte Macron）「推臉」，畫面全球瘋傳，近期又再次引爆話題。法國一名記者在新書中爆料，總統和妻子之所以起衝突，疑似是因為第一夫人看到丈夫手機裡，出現一名伊朗女演員傳來的訊息，所以才會不滿出手。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2025年5月。馬克宏夫婦搭乘總統專機抵達越南河內，在飛機艙門打開那瞬間，鏡頭拍到布莉姬突然伸手推向馬克宏臉部，讓他當場愣了一下。影片立刻在全球社群媒體瘋傳。

事後馬克宏淡化事件，聲稱只是夫妻間「開玩笑、小鬥嘴」，呼籲外界別過度解讀。不過長期追蹤馬克宏夫婦的《巴黎競賽畫報》（Paris Match）記者塔迪夫（Florian Tardif），近日在新書《一對（幾乎）完美的夫妻》（A (Nearly) Perfect Couple）中提出不同說法。

塔迪夫接受法國RTL電台訪問時表示，布莉姬當時疑似看到馬克宏手機內的曖昧訊息，才會出手推丈夫。馬克宏的訊息對象是一名「知名伊朗女演員」，兩人維持了數個月「曖昧但非正式交往」的聯繫，馬克宏還曾傳訊息稱讚對方「非常漂亮」。

塔迪夫表示，這些訊息讓夫妻關係變得緊張，才會在總統專機內爆發爭執，讓外界目擊衝突畫面。他宣稱，馬克宏事後非常後悔，認為應該直接承認夫妻吵架，「因為這反而能證明他們是真實夫妻，而不是刻意維持完美形象的政治伴侶。」

不過布莉姬方面已強烈否認。她身邊的親信向法媒《巴黎人報》（Le Parisien）表示，布莉姬從不查看丈夫手機，並批評書中內容失實。