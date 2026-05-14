菲參議員拒捕…國會大樓傳槍響嚇壞民眾 菲總統召開緊急會議

菲律賓現任參議員德拉羅沙遭國際刑事法院（ICC）通緝後躲進國會大樓，參議院昨晚一度槍聲大作，情勢緊張。菲國總統小馬可仕今天召開緊急會議。

64歲的德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）曾任菲律賓警察總長，也是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥「反毒戰爭」的主要執行者，因涉嫌違反人道罪遭ICC通緝；他號召支持群眾走上街頭，以阻擋執法人員逮捕他。

設於荷蘭海牙的ICC日前證實，去年已對德拉羅沙發布逮捕令，指控他在具爭議掃毒戰期間，犯下危害人類罪行。菲律賓政府2025年3月逮捕現年81歲的杜特蒂，將他送往海牙受審，杜特蒂也被控犯下相同罪行。

路透社報導，杜特蒂預計將成為第一位在國際刑事法院受審的亞洲前國家元首。

昨天深夜，參議院大樓傳來十多聲槍聲，現場人員一片混亂、爭相躲避；場內大批警力部署，場外有群眾抗議。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天和安全首長舉行會議。

警方發言人圖阿諾（Randulf Tuano）表示，目前已有一人被拘捕，現場也起出彈殼、突擊步槍彈匣及其他證物等，事件正調查中。

圖阿諾在DZBB電台表示：「這名嫌疑人提供了一些名字，但仍需進一步確認。」

●德拉羅沙行蹤不明

目前不清楚究竟是誰開槍，也不確定德拉羅沙今天是否仍在參議院內。

他的律師彭杜克（Jimmy Bondoc）在進入層層戒備的國會大樓時透露，他在深夜與德拉羅沙聯繫，相信他目前仍在大樓內。

彭杜克向媒體表示：「作為德拉羅沙的律師，我問他是否有打算離開，他表示沒有。」

小馬可仕及政府相關單位強調，並未下令逮捕德拉羅沙。

官員今天說，有不明人士意圖強行進入參議院，目前尚未公開他的身分。

DZBB電台今天清晨播出的節目中，德拉羅沙表示，將「用盡所有可能救濟途徑」，以避免自己被移送國際刑事法院。

德拉羅沙並說，在得知杜特蒂被關押的情況後，他不願意到海牙（Hague）應訊。

目前無法確定德拉羅沙這段訪問是在何時受訪。德拉羅沙曾否認他在掃毒期間涉及法外處決。