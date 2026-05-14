台女涉非法工作遭逮 駐菲律賓代表處籲勿犯移民法規

睽違九年美國總統川普再度訪問中國大陸，川普的黑色裝甲座車「野獸」緩緩駛入天安門廣場。在隆重的歡迎儀式上，川普與中國國家主席習近平多次握手致意。現場儀仗隊的歡呼與學童們的熱烈歡迎，為這場充滿肅穆氣氛的高層會晤增添了幾分儀式性的緩和。受中國制裁的國務卿魯比歐與強硬派國防部長赫塞斯在紅毯上與習近平握手，而隨川普出訪的世界首富馬斯克，在參加完歡迎儀式後離場，象徵著科技與經濟利益在美中地緣政治中不可或缺的角色。

2026-05-14 13:20