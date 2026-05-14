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台女涉非法工作遭逮 駐菲律賓代表處籲勿犯移民法規
一名台灣籍女子涉嫌在菲律賓非法工作而遭菲律賓移民局逮捕，目前正等候遣送。中華民國駐菲律賓代表處已派人前往探視，同時提醒台灣民眾來菲律賓旅遊勿違反當地移民法規。
菲律賓移民局執法人員5日根據線報，在馬尼拉都會區巴賽城（Pasay）一間賭場執行打擊非法外勞行動，逮捕1名陳姓台籍女子、2名中國籍男子、1名馬來西亞籍男子及1名韓國籍男子。
菲律賓移民局指出，被捕5人涉嫌從事與簽證類別不符的活動，包括非法工作，且其中有人已逾期居留。
他們被移送至移民局拘留設施，等候相關指控及遣送。
駐菲律賓代表處警務秘書、即台灣刑事局駐菲聯絡官表示，已探視陳姓女子，除要求菲律賓移民局依法妥善對待之外，也持續掌握遣送進度。
警務秘書也提醒台灣民眾，若持觀光簽證甚至利用免簽待遇入境，卻在菲律賓工作，屬違反當地移民法規行為，可能遭到逮捕並遣返回國，勿以身試法。
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