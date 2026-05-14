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圖輯／紅毯上的大國博弈 看川普、習近平互動過招
睽違九年美國總統川普再度訪問中國大陸，川普的黑色裝甲座車「野獸」緩緩駛入天安門廣場。在隆重的歡迎儀式上，川普與中國國家主席習近平多次握手致意。現場儀仗隊的歡呼與學童們的熱烈歡迎，為這場充滿肅穆氣氛的高層會晤增添了幾分儀式性的緩和。受中國制裁的國務卿魯比歐與強硬派國防部長赫塞斯在紅毯上與習近平握手，而隨川普出訪的世界首富馬斯克，在參加完歡迎儀式後離場，象徵著科技與經濟利益在美中地緣政治中不可或缺的角色。
這場 2026 年春季的高峰會，人民大會堂外有軍人整齊畫一的歡呼聲，另一頭則是孩子們揮舞花束的繽紛笑臉，兩國元首進入東大廳舉行閉門會晤時鎂光燈此起彼落，形成強烈的視覺對比。川習兩人並肩而行，鏡頭記錄下習近平側頭凝視、川普神色自若的特寫，在無數閃光燈的洗禮下，正式開啟改變世界格局的雙邊會晤。
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