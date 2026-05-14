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日中友好議聯會長：訪中時機尚未成熟 盼儘早成行
日本自民黨前幹事長、跨黨派「日中友好議員聯盟」會長森山裕13日表示，希望能儘早訪問中國，以改善因日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言而陷入低迷的日中關係。
產經新聞報導，森山當天在日本廣播電台節目中指出，中國是日本「鄰近的大國，深化雙方友好關係相當重要」。他表示，雖然目前仍未到適合訪中的時機，但「如果可以的話，希望能早點訪中」。
日中友好議聯去年黃金週期間曾訪問北京，今年則取消訪中行程。森山表示，「一直希望能找機會訪問，但目前判斷時機尚未成熟」。
日中關係因高市去年在國會有關「台灣有事」的答詢而持續降溫，對此，森山強調，日本政府對中國的基本立場並未改變。
他表示：「重要的是讓中方理解，日本對中國的基本立場，並沒有因為高市首相的發言而出現變化，她只是重申過去一貫立場而已。」
森山並指出，當前最重要的是讓中國方面理解這一點，以避免日中關係進一步惡化。
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