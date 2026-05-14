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美軍非洲演習失蹤官兵兩遺體尋獲 事件調查中

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

摩洛哥南部參加國際軍事演習期間失蹤的兩名美軍官兵遺體都已尋獲，美國陸軍今天表示，遺體由空軍運輸機送返美國；而事件仍在調查中。

綜合路透社與法新社報導，這兩名官兵是在本月2日參加「非洲之獅2026」（African Lion 2026）軍事演習期間，於大西洋岸邊一處懸崖附近失蹤。

中尉凱伊（Lamont Key Jr.）的遺體於9日先被尋獲，他是在德拉角（Cap Draa）附近水域被發現。

19歲女兵柯林頓（Mariyah Collington）的遺體12日於一處沿海洞穴中找到，她是砲兵團的防空飛彈小組成員。

美國陸軍聲明表示：兩具遺體送往摩洛哥軍醫院，之後由美國空軍C-130運輸機送返美國。

美軍指出，自兩名官兵2日失蹤後，美軍、摩洛哥軍方及在德拉角訓練區（Cap Draa Training Area）的盟軍，發動了陸海空大規模搜尋。

陸軍又說，這次搜救動員了逾1000人，搜尋面積廣達2萬1300平方公里。

美陸軍表示：搜救行動已經結束。事件仍在調查中。

一位不具名的美國軍官上週對法新社表示，兩名官兵可能意外墜海，排除恐怖攻擊的可能性。

摩洛哥 非洲 柯林頓

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