ICC抓杜特蒂共犯 菲律賓參議院傳槍響 議員曾求總統別移送他

菲律賓參議院13日傳出槍響，當時已遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令的菲國參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa），正躲在參院以免遭當局逮捕並送往ICC。在槍響前不久，10多名身穿身穿防護裝備、攜帶步槍的軍人進入參院。軍方表示，這支部隊是應參院要求而部署。

自11日起，德拉羅沙一直藏身在參議院內。參院13日戒備森嚴，維安人員身穿防彈背心、攜帶步槍，警方也進駐現場；與此同時，抗議群眾聚集在外，其中有部分人士要求逮捕德拉羅沙。

自去年11月淡出公眾視線後，德拉羅沙5月11日首度重返參院，並懇求馬可仕不要把他移交給ICC。

路透等外媒報導，ICC在11日證實，去年已對德拉羅沙發逮捕令，因其涉嫌在擔任警察總長期間，執行前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的「掃毒戰」，犯下危害人類罪。德拉羅沙是杜特蒂的長期盟友，也是杜特蒂掃毒戰的主要執行者。杜特蒂去年3月已被捕並送往ICC。

德拉羅沙曾是杜特蒂最重要的副手之一，主導強硬掃毒行動，在此期間有數以千計涉嫌販毒者喪命。德拉羅沙則否認自己在杜特蒂2016年至2022年執政期間發起的掃毒行動中涉及任何非法殺戮。

菲國參議院秘書曼多薩聲稱，據信來自菲國國家調查局的人員試圖進入參議院，並在撤退時開火，目前還未傳出人員傷亡。

菲律賓總統馬可仕在事發後呼籲保持冷靜，並堅稱其政府未涉入該事件，也不知道是誰所為，目前未有逮捕德拉羅沙的指示，「我們會徹查此事」。

社運人士表示，真正死亡人數恐怕永遠無法得知，因為許多吸毒者與小型毒販每天都在貧民區離奇死亡，警方將此歸咎於私刑團體或地盤衝突。

德拉羅沙表示，他願意在菲律賓法院接受審判，並堅稱任何移交ICC的行為皆屬非法，因為菲律賓已不再是「羅馬規約」（Rome Statute）締約國。他也向最高法院提出緊急請願，要求阻止任何將他送往海牙的行動。法院13日要求各方在72小時內做出回應。