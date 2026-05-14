快訊

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

大雨往南移了！8縣市大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

川普社媒發圖 委內瑞拉國土嵌入美國旗 上方標示「第51州」

世界日報／ 綜合13日電

美國總統川普12日在他「真實社群」上傳一張地圖圖案，圖中委內瑞拉國土被嵌入美國國旗，上方還有「第51州」幾個字，引發爭議。

中央社引述法新社報導，前一天，委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）11日才剛表示，即便美國今年1月夜襲委內瑞拉、逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro） ，委國「從未」考慮成為美國第51州。

川普多月來一再表示美國已掌控富含石油的委內瑞拉，並於11日稍早接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他正考慮讓這個南美洲國家成為美國最新一個州。

自接掌政權以來，羅德里格斯主導多項改革，重新向外資、特別是美籍企業開放委國的礦業與石油產業，促使兩國關係明顯回暖。

然而，委內瑞拉國內局勢依然緊繃。反對派強烈要求舉行大選，但羅德里格斯於5月1日被問及何時舉行選舉時回應「不知道」，僅說選舉「總有一天」會舉行。

今年3月期間，川普也曾在自家「真實社群」（Truth Social）貼文寫道：「委內瑞拉最近好事不斷！不曉得這是什麼魔法？建州，第51州，有人想嗎？」被問及委內瑞拉成為美國一州的可能性時，羅德里格斯堅稱，她的政府正推動與美國的「外交合作議程」。用美國國旗標出委內瑞拉國土，川普社媒發圖再度引發爭議。

延伸閱讀

委內瑞拉代理總統：人民珍惜獨立 從未考慮成為美第51州

將成美國「第51州」？委內瑞拉代總統：不在考慮之中

中斷7年 美與委內瑞拉恢復直航 「一開售就搶買」

美國擴大制裁古巴 中國表態反對

相關新聞

菲參議員拒捕…國會大樓傳槍響嚇壞民眾 菲總統召開緊急會議

菲律賓現任參議員德拉羅沙遭國際刑事法院（ICC）通緝後躲進國會大樓，參議院昨晚一度槍聲大作，情勢緊張。菲國總統小馬可仕今...

ICC抓杜特蒂共犯 菲律賓參議院傳槍響 議員曾求總統別移送他

菲律賓參議院13日傳出槍響，當時已遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令的菲國參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa），正躲在參院以免遭當局逮捕並送往ICC。在槍響前不久，10多名身穿身穿防護裝備、攜帶步槍的軍人進入參院。軍方表示，這支部隊是應參院要求而部署。

川普社媒發圖 委內瑞拉國土嵌入美國旗 上方標示「第51州」

美國總統川普12日在他「真實社群」上傳一張地圖圖案，圖中委內瑞拉國土被嵌入美國國旗，上方還有「第51州」幾個字，引發爭議。

美伊停火靠維生系統撐 石油庫存見底恐拖垮全球經濟

美伊戰爭引發的石油危機，迄今之所以未對全球經濟和股市造成重大影響，主要靠石油進口國的庫存支撐，如今庫存拉警報，美國總統川普又說美伊停火命懸一線，「靠大量維生系統撐著」，短期內恐看不到荷莫茲海峽的重啟，石油危機拖長的可能性升高，這對全球經濟的影響有多大？

專制政府的粉飾變臉：緬甸軍政府聘說客改變國際形象、合縱連橫分化反抗軍

緬甸政府在去（2025）年底，舉辦了普遍被西方國家認為不公平的全國大選，選出了一個親軍方的政府。2021年發動軍事政變的軍頭敏昂萊（Min Aung Hlaing）也脫下軍服，出任新政府的總統。

阿聯否認尼坦雅胡密訪傳聞 強調雙邊關係公開透明

針對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指稱，他在對伊朗戰爭期間曾會晤阿拉伯聯合大公國總統，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。