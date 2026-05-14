川普社媒發圖 委內瑞拉國土嵌入美國旗 上方標示「第51州」

美國總統川普12日在他「真實社群」上傳一張地圖圖案，圖中委內瑞拉國土被嵌入美國國旗，上方還有「第51州」幾個字，引發爭議。

中央社引述法新社報導，前一天，委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）11日才剛表示，即便美國今年1月夜襲委內瑞拉、逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro） ，委國「從未」考慮成為美國第51州。

川普多月來一再表示美國已掌控富含石油的委內瑞拉，並於11日稍早接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他正考慮讓這個南美洲國家成為美國最新一個州。

自接掌政權以來，羅德里格斯主導多項改革，重新向外資、特別是美籍企業開放委國的礦業與石油產業，促使兩國關係明顯回暖。

然而，委內瑞拉國內局勢依然緊繃。反對派強烈要求舉行大選，但羅德里格斯於5月1日被問及何時舉行選舉時回應「不知道」，僅說選舉「總有一天」會舉行。

今年3月期間，川普也曾在自家「真實社群」（Truth Social）貼文寫道：「委內瑞拉最近好事不斷！不曉得這是什麼魔法？建州，第51州，有人想嗎？」被問及委內瑞拉成為美國一州的可能性時，羅德里格斯堅稱，她的政府正推動與美國的「外交合作議程」。用美國國旗標出委內瑞拉國土，川普社媒發圖再度引發爭議。